Con la presencia de Axel Kicillof el Partido Socialista presentó centro de estudios

Tatiana Salerno integrante de El Puente expuso la importancia de revitalizar una concepción de Educación Popular, de la importancia de jerarquizar los nuevos roles jugados por la gente en las Ollas Populares y en otros movimientos sociales.

También convocó a las actividades que se vienen desarrollando en el Centro Cultural y Popular Walter Medina ubicado en la calle José Luis Terra 2526.

Expositores

Dando lugar al encuentro presentado por Patricia Peralta, se realizaron una serie de exposiciones moderadas por el politólogo Gabriel Delacoste.

HIcieron uso de la palabra el Secretario General del Partido Socialista Gonzalo Civila que dio el contexto político en que desde el 2020 se viene pensando en la concreción de la Fundación, en este necesidad de tender puentes entre la política y la sociedad.

Contó que el nombre además de lo simbólico, tiene que ver con la denominación de una guardería que en épocas de dictadura, sirvió de punto de encuentro para la militancia clandestina de los socialistas.

Posteriormente hizo uso de la palabra Mercedes Clara directora de políticas sociales de la Intendencia de Montevideo, quién desde su praxis señaló la importancia de estar atentos a lo nuevo que se intuye pero que aún no se expresa en palabras y mencionó la presencia de integrantes de la Coordinadora de Ollas Populares, del sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), de UCRUS, organización de los recicladores, de los grupos feministas y otros colectivos sociales.

Luego la Dra. Valeria España reconocida por su actividad en Derechos Humanos y de Fucvam planteó el contexto que genera el proyecto de ley de Cabildo Abierto para modificar la ley de violencia de Género y la situación de emergencia de vivienda.

Para cerrar el panel de exposiciones hizo uso de la palabra Axel Kicillof cuya participación la pueden visualizar aquí.

Kicillof

Al término de la actividad el gobernador de Buenos Aires brindó una pequeña conferencia de prensa.

Consultado por los medios expresó en sus aspectos centrales: " venimos a honrar un compromiso con respecto a la Fundación, pero viene primero invitado por el diputado Civila al Parlamento a mantener una conversación, una exposición sobre el aniversario Preparatorio del Bicentenario del Desembarco de los 33 Orientales, que es un tema importante de las dos orillas, porque es un tema que inexorablemente une la historia argentina con la historia uruguaya, donde muestra que en aquel momento, en todos estos 200 años y ahora, somos pueblos hermanos, que tenemos una historia común, un futuro común como mostraba el título de la charla, que hay que reflexionar siempre, profundizar la integración entre los dos países".

Consultado sobre la realidad argentina expresó: " Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos por una cuestión democrática de las instituciones, de las investiduras. Lo que no impide ser claros, concisos y contundentes a veces con las evaluaciones y los diagnósticos de los distintos gobiernos. Nos pasó durante el macrismo, pero nunca habíamos visto un presidente se dirija a la dirigencia política, pero no sólo eso, a artistas, a músicos, actores, representantes de la cultura, bueno, cualquiera, de una manera a veces que es directamente denigrante, violenta o irrespetuosa, uno no quiere reproducir eso.Yo creo que en Uruguay una cosa así sería muy mal vista de parte de un presidente. Así que lo primero que llama la atención es que debería ubicarse en el lugar en el que lo puso el pueblo argentino a través de un proceso democrático. En segundo lugar, lo que tengo para decir de sus políticas económicas y de lo que hace, que importa mucho más que lo que dice, o si imposta la voz o si habla con perros que aparentemente, bueno, uno de ellos seguro está muerto. Más allá de toda esa cuestión, yo creo que lo importante es lo que está pasando es que desde que asumió Milei no hizo nada de lo que dijo en campaña. En campaña había hablado de dolarizar, había hablado de hacer un ajuste quirúrgico, un sector únicamente de la sociedad, el que le llama la casta. Y lo que estamos viendo es la política económica clásica de la derecha, que en Argentina ya se hizo muchas veces, siempre con el mismo resultado, incluso ni siquiera con los que lo rodeaban durante el proceso eleccionario, sino que fue buscar a exfuncionarios del gobierno de Macri, como la ministra de Seguridad, también candidata, que perdió con él, o el ministro de Economía, todo funcionario de Macri, que hacen lo que siempre hicieron, que es una política de ajuste que implica encarecimiento de los bienes de la canasta básica. La vida en la Argentina, bueno, ya lleva acumulado en estos meses un acelerón inflacionario con 90 % de inflación, que más allá que ahora se desacelere, es en base a la recesión que ha generado que los precios suban tanto, pero los ingresos de los sectores populares, de los trabajadores y trabajadoras, de los pequeños empresarios y productores y de los jubilados están estancados completamente. O sea que ha sido una política de redistribución regresiva de los ingresos enorme, que ha sacado plata del bolsillo del trabajador, el bolsillo del jubilado, y lo ha llevado a los sectores más concentrados de la economía. Nada nuevo bajo el sol, ya lo hemos visto muchas veces y creo que en buena medida nos entretiene con imitaciones y stand ups, pero que en la práctica, en la política económica de siempre de la derecha, nada más que más rápido y sin red, porque en otras experiencias como esta, había un refuerzo a los jubilados, un refuerzo a los sectores populares. Ahora no hay nada para nadie, es solamente ajustar, ajustar, ajustar, y los resultados son una caída estrepitosa de la economía un deterioro muy grande de las variables económicas y sociales".