Se prevé desmejora con lluvias y marcado descenso térmico en Uruguay

Los diferentes modelos predictivos coinciden en un quiebre de la estabilidad a partir del fin de semana, incrementando paulatinamente la inestabilidad y la cobertura nubosa:

Sábado 6 de junio: Continuará el predominio de cielo cubierto a mayormente nuboso. Las temperaturas comenzarán un leve descenso, registrando una máxima de 20°C y una mínima de 13°C. Los vientos rotarán hacia el suroeste de forma leve (4 mph). La probabilidad de lluvias aisladas se mantiene baja (20%).

Domingo 7 de junio: Se consolidará la desmejora climática. Durante el día se esperan lluvias escasas y neblinas, pero hacia la tarde/noche la probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas aumentará significativamente hasta un 55%. La temperatura máxima descenderá a los 17°C, con una mínima de 13°C y vientos del sector este (9 mph).

Retorno del frío Polar e inestabilidad

El punto crítico del cambio meteorológico ocurrirá al inicio de la próxima semana, cuando el ingreso de una masa de aire frío de origen polar afecte directamente la región.

Alerta por lluvias y descenso térmico (Lunes 8 de junio):

Fenómeno: Se prevén lluvias generalizadas con una probabilidad de ocurrencia del 65% durante las primeras horas del día, mejorando hacia la noche con cielo mayormente nuboso.

Temperaturas: Caída drástica de los termómetros, registrándose una máxima de apenas 14°C y una mínima que se ubicará en los 10°C.

Vientos: Incremento en la intensidad de las rachas de viento provenientes del sureste, alcanzando los 10 mph (aproximadamente 16-18 km/h), lo que elevará la sensación de frío.

A partir del martes 9 de junio, las condiciones comenzarán a estabilizarse paulatinamente, aunque las temperaturas mínimas continuarán en descenso, consolidando valores en el entorno de los 7°C, propios de la estación invernal.

Las autoridades y los expertos aconsejan a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones de los pronósticos oficiales y extremar las precauciones al conducir en carretera debido a la presencia persistente de bancos de niebla e inestabilidad en las calzadas durante los días señalados.