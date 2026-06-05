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Deportes Bava | Nacional | Gran Parque Central

Hay que cambiar

Bava arma el rompecabezas: Maxi Gómez y Carneiro con un pie afuera

Nacional prepara el partido ante Juventud de Las Piedras con varias bajas por lesión y alguna suspensión.

Jorge Bava tiene varias dudas para formar el once, entre ellas su goleador Maxi Gómez.

Jorge Bava tiene varias dudas para formar el once, entre ellas su goleador Maxi Gómez.
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Hace unos días decíamos que el entrenador puede contar con Lucas Rodríguez quien ya está recuperado de su dolencia y disponible. Pero a la alta del volante se le suman varias bajas. Sebastián Coates no podrá ser de la partida ya que el partido pasado llegó a la quinta amarilla. Gonzalo Carneiro está con una molestia y prácticamente afuera y Maximiliano Silvera desgarrado volverá después del parate mundialista.

Pero la noticia que más complica a Bava es la situación de Maximiliano Gómez, el mejor jugador tricolor en este semestre. El delantero recibió un duro golpe el pasado fin de semana cuando los tricolores enfrentaron a Deportivo Maldonado y terminaron cayendo de visitante por3 -0. A poco más de 24 horas para el partido, Gómez sigue con una molestia y está en duda para enfrentar a los pedrenses.

Si no llega, el entrenador tendrá que definir si coloca a Pavel Núñez o eventualmente a Nicolás López.

Otro que no va a estar en la convocatoria es el volante carrilero Baltasar Barcia quien también se encuentra con una molestia y viene entrenando diferenciado. Por su parte Nicolás Lodeiro suspendido, también será baja.

Armando el rompecabezas

Así las cosas, delante de Ignacio Suárez, Agustín Rogel podría estar acompañado en la zaga por Tomás Viera, al tiempo que Camilo Cándido regresaría a la titularidad en el lateral izquierdo. Por derecha repetiría Nicolás "Ojito" Rodríguez.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, hay algunas dudas considerando que Lucas Rodríguez ya entrenó a la par del plantel luego del edema muscular que sufrió en el bíceps femoral derecho. De todas formas, después de su lesión contra Universitario se perdió el último juego de Libertadores y dos fechas del Intermedio, por lo que llega sin rodaje y habrá que esperar la decisión del entrenador.

Juan Ignacio García y Agustín Dos Santos son piezas fijas en el mediocampo y en la delantera podrían estar Tomás Verón Lupi, si llega Maxi Gómez, de lo contrario Núñez o López y Rodrigo Martínez.

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