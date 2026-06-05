Bava arma el rompecabezas: Maxi Gómez y Carneiro con un pie afuera

Si no llega, el entrenador tendrá que definir si coloca a Pavel Núñez o eventualmente a Nicolás López.

Otro que no va a estar en la convocatoria es el volante carrilero Baltasar Barcia quien también se encuentra con una molestia y viene entrenando diferenciado. Por su parte Nicolás Lodeiro suspendido, también será baja.

Armando el rompecabezas

Así las cosas, delante de Ignacio Suárez, Agustín Rogel podría estar acompañado en la zaga por Tomás Viera, al tiempo que Camilo Cándido regresaría a la titularidad en el lateral izquierdo. Por derecha repetiría Nicolás "Ojito" Rodríguez.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, hay algunas dudas considerando que Lucas Rodríguez ya entrenó a la par del plantel luego del edema muscular que sufrió en el bíceps femoral derecho. De todas formas, después de su lesión contra Universitario se perdió el último juego de Libertadores y dos fechas del Intermedio, por lo que llega sin rodaje y habrá que esperar la decisión del entrenador.

Juan Ignacio García y Agustín Dos Santos son piezas fijas en el mediocampo y en la delantera podrían estar Tomás Verón Lupi, si llega Maxi Gómez, de lo contrario Núñez o López y Rodrigo Martínez.