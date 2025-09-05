Cosse: "Hay que insistir con el tema de género y fortalecer las instituciones"

Tras el doble filicidio, la vicepresidenta Carolina Cosse expresó que se trata de "un día muy doloroso para el país", y llamó a reflexionar sobre la necesidad de reforzar las respuestas institucionales frente a la violencia.
“Creo que ni nos imaginamos lo que debe ser estar en el cuerpo de esa madre. Más allá del sentimiento de angustia que nos embarga a todos y a todas, este día también da para reflexionar en la necesidad de fortalecer algunas instituciones y de no agotarnos”, señaló.
Cosse insistió en la importancia de no dejar de visibilizar la problemática: “A veces también se habla de que insistimos con el tema de género, insistimos con el tema de la violencia, y hay que insistir”.
La vicepresidenta subrayó que la construcción de una sociedad de cuidados requiere un compromiso colectivo: “Hay que ir a una sociedad de cuidado, estar todos unidos en esto”.
"No quiero declarar más sobre este tema porque es muy doloroso y quiero respetar el dolor de todos los uruguayos y de esa madre”, sentenció.
Doble filicidio
El pasado miércoles, Andrés Morosini, de 28 años, se llevó por la fuerza a sus hijos —de 2 y 6 años— que estaban en la vivienda de su expareja, en la ciudad de Mercedes. Desde entonces se mantenía un operativo de búsqueda en varios puntos de la región.
Este viernes, la Policía halló los tres cuerpos dentro de un vehículo sumergido en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la Ruta 20, en el departamento de Río Negro.