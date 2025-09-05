Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad feministas | violencia de género | violencia vicaria

Ante doble filicidio

Feministas convocan a Torre Ejecutiva por violencia de género y vicaria

Este viernes, colectivos y feministas autoconvocadas se concentrarán frente a Torre Ejecutiva para exigir medidas: "El gobierno tiene que hacerse cargo".

 Foto: Carlos Lebrato / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Colectivos y feministas autoconvocadas se reunirán este viernes frente a Torre Ejecutiva, a las 17 horas, para exigir medidas concretas contra la violencia de género y la violencia vicaria. La convocatoria surgió tras el reciente caso en el que un padre secuestró y asesinó a sus dos hijos menores, pese a contar con antecedentes penales y medidas cautelares vigentes.

La Red Contra la Violencia Uy, Plenario de Mujeres del Uruguay, y Mujer y Salud en Uruguay son algunas de las organizaciones que compartieron la convocatoria.

"Necesitamos medidas concretas"

Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, confirmó la convocatoria a Caras y Caretas y enfatizó la necesidad de cambios en el sistema de protección: "Necesitamos medidas concretas para atender las situaciones que no se atienden. Nos están matando todos los días y nadie hace nada… todo funciona mal, es insuficiente, es una cosa insoportable".

González cuestionó además el seguimiento de los casos de riesgo: "Le decimos a las mujeres que vayan a denunciar y después se las deja solas. Yo quisiera saber si alguien evaluó el riesgo de ese violento. Nadie sabe".

La referente feminista criticó también la inversión estatal en políticas destinadas a combatir la violencia de género: "En el presupuesto hay 750 mil dólares para servicios de violencia, ¿sabes lo que es eso? Nada. Un juzgado, una fiscalía, eso es lo que hay en el presupuesto. Es una tomadura de pelo".

González insistió en que la respuesta del Estado debe ser inmediata y estructural: "El gobierno tiene que hacerse cargo y tiene que dar respuesta, eso es lo que hay que hacer: poner plata, formar equipos y tomar todas las medidas que tienen que tomar".

Para finalizar, recordó que en el año 2023 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dio al Estado uruguayo dos años para aumentar los servicios de atención en todo el territorio. "Ya pasaron dos años y no hay proyecciones de que lo vayan a implementar".

