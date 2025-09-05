Feministas convocan a Torre Ejecutiva por violencia de género y vicaria.

Colectivos y feministas autoconvocadas se reunirán este viernes frente a Torre Ejecutiva, a las 17 horas, para exigir medidas concretas contra la violencia de género y la violencia vicaria. La convocatoria surgió tras el reciente caso en el que un padre secuestró y asesinó a sus dos hijos menores, pese a contar con antecedentes penales y medidas cautelares vigentes.
