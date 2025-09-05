Una uruguaya viaja en la Flotilla solidaria que navega hacia Gaza

La urgencia que tiene el pueblo palestino no admite la menor demora; por eso saludamos el compromiso de Romina y el de todos y todas los que se animan a romper el bloqueo genocida que impone "Israel" al pueblo palestino”.

La flotilla, en sus más de 60 embarcaciones, con más de 500 activistas de 44 nacionalidades diferentes, intentará romper el bloqueo ilegal que aplica "Israel" sobre los gazatíes.

Flotilla de la solidaridad

No solo es el transporte de ayuda humanitaria, agrega el sindicato: “La flotilla es un símbolo de solidaridad, de apoyo incondicional al pueblo palestino y sobre todo de crítica a los organismos internacionales que no hacen nada para detener al Estado genocida de 'Israel'”.

Por esa razón saluda el Suntma “al heroico pueblo palestino, pero también a sus fieles amigos, como lo son todos los activistas de la Flotilla, y en particular hacemos un saludo especial a nuestra compañera Romina, que es un ejemplo de lucha para todos los trabajadores del mar. Tiene todo nuestro apoyo y esperamos que se pueda cumplir con el objetivo principal, que es apoyar al pueblo palestino”.

En total, se espera que 70 barcos con delegaciones de 44 países se unan a la misión, que podría alcanzar las costas de Gaza entre el 14 y el 15 de setiembre.