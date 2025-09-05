Hacete socio para acceder a este contenido

flotilla |

contra el bloqueo

Una uruguaya viaja en la Flotilla solidaria que navega hacia Gaza

La Global Sumud Flotilla navega hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria para la población civil en un intento por romper el cerco que Israel mantiene.

La solidaridad navega hacia Gaza.
La uruguaya Romina Gallini Coroas, trabajadora del mar y afiliada al Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), integra la flotilla solidaria que en estos momentos navega con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, informó el sindicato en sus redes sociales.

Se trata del cuarto intento, en lo que va de 2025, de romper el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza. La iniciativa, bautizada como Global Sumud Flotilla Mission (en alusión al concepto palestino de resistencia), sustituyó a la anterior Flotilla de la Libertad.

Denuncia el Suntma a "Israel" por “el genocidio y por infinidad de delitos de lesa humanidad y también agregamos: no dejar pasar la ayuda humanitaria, pero también por poner en riesgo la vida de los activistas.

La urgencia que tiene el pueblo palestino no admite la menor demora; por eso saludamos el compromiso de Romina y el de todos y todas los que se animan a romper el bloqueo genocida que impone "Israel" al pueblo palestino”.

La flotilla, en sus más de 60 embarcaciones, con más de 500 activistas de 44 nacionalidades diferentes, intentará romper el bloqueo ilegal que aplica "Israel" sobre los gazatíes.

Flotilla de la solidaridad

No solo es el transporte de ayuda humanitaria, agrega el sindicato: “La flotilla es un símbolo de solidaridad, de apoyo incondicional al pueblo palestino y sobre todo de crítica a los organismos internacionales que no hacen nada para detener al Estado genocida de 'Israel'”.

Por esa razón saluda el Suntma “al heroico pueblo palestino, pero también a sus fieles amigos, como lo son todos los activistas de la Flotilla, y en particular hacemos un saludo especial a nuestra compañera Romina, que es un ejemplo de lucha para todos los trabajadores del mar. Tiene todo nuestro apoyo y esperamos que se pueda cumplir con el objetivo principal, que es apoyar al pueblo palestino”.

En total, se espera que 70 barcos con delegaciones de 44 países se unan a la misión, que podría alcanzar las costas de Gaza entre el 14 y el 15 de setiembre.

