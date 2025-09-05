Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Derecho Humanos Crysol | Sequeira |

Comunicado

"Sequeiras nunca más": Crysol rechaza la designación de Sequeira en el Supremo Tribunal Militar

Crysol manifestó su rechazo a la propuesta de integrar al general retirado Carlos Sequeira en el Supremo Tribunal Militar.

Crysol

Crysol

 Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La organización recordó que Sequeira formó parte del Tribunal de Alzada que revisó y confirmó el fallo del Tribunal de Honor sobre el coronel retirado José Nino Gavazzo, quien confesó su participación en la desaparición del militante político Roberto Gomensoro Josman.

Según detalla Crysol, Sequeira entendió que Gavazzo no había violentado el honor del Ejército pese a haber admitido el asesinato y la desaparición forzada de Gomensoro. El comunicado repasa que Gomensoro fue secuestrado por las Fuerzas Armadas el 18 de marzo de 1973, antes de la disolución de las Cámaras, trasladado al Batallón de Artillería Nº 1 en el Cerro y torturado hasta la muerte. Sus restos fueron arrojados al Rincón del Bonete por orden del general Esteban Cristi, según las confesiones posteriores de Gavazzo.

Crímenes cometidos en dictadura

Crysol remarca que Roberto Gomensoro fue el primer detenido desaparecido de los 197 casos registrados durante la dictadura cívico-militar. Asimismo, recuerda que el Tribunal de Honor, bajo la conducción del general Guido Manini Ríos, no sancionó a Gavazzo por sus crímenes, sino únicamente por haber permitido que el coronel Juan Carlos Gómez fuera procesado siendo inocente.

En su declaración, la organización subraya que la investigación, el esclarecimiento y la sanción de los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura constituyen una condición indispensable para que no se repitan.

“Para que el olvido no se haga costumbre, en las estructuras del Estado uruguayo no debe haber lugar para los terroristas de Estado ni para aquellas personas que promuevan una memoria elogiosa de su accionar o demuestren empatía emocional con ellos, como lo realizó en su momento el general Carlos Sequeira”, sostiene el texto difundido.

Con este pronunciamiento, Crysol ratifica su posición de memoria, verdad y justicia frente a las violaciones a los derechos humanos, reafirmando el lema que da título a su comunicado: “Sequeiras nunca más”.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 2.00.38 PM

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar