El presidente Orsi canceló su agenda pública por el asesinato de los niños secuestrados

El presidente Yamandú Orsi suspendió sus actividades para el día de hoy a consecuencia del asesinato de los niños secuestrados. El mandatario tenía previsto acudir a la inauguración de la edición Nº 120 de la Expo Prado. También el Ministerio del Interior suspendió actividades públicas.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Orsi canceló este viernes su agenda pública a raíz del fallecimiento de los hermanos Alfonsina Morosini (2 años) y Francisco Morosini (6), raptados por su padre este miércoles en Mercedes (Soriano) y que aparecieron dentro del auto en la profundidad del arroyo Don Esteban de Río Negro en las últimas horas.
En lugar de Orsi asistió la vicepresidenta Carolina Cosse, quién en diálogo con la prensa manifestó su dolor por lo ocurrido y llamó a "reflexionar" sobre "la necesidad de fortalecer algunas instituciones" y a "insistir con el tema del género y la violencia".
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, viajó a Mercedes para brindar una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía departamental. El Ministerio del Interior también suspendió dos actos públicos que estaban previstos.
Ministro del Interior
En un comunicado divulgado este viernes el Ministerio del Interior informó “con profundo dolor el hallazgo de los cuerpos de los niños Francisco Alexander Morosini Ramos, de 6 años, y Alfonsina Morosini Ramos, de 2 años, y de Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien los había raptado de su hogar en el departamento de Soriano”.
La cartera informó que el hallazgo se produjo en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la ruta 20, en el departamento de Río Negro, “donde fue encontrado el vehículo en el que las víctimas habían sido trasladadas, sumergido en las aguas”.
“Acompañamos con respeto y cercanía a su familia, así como a toda la comunidad de Mercedes. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, con sensibilidad y firmeza, para prevenir y combatir los hechos de violencia que vulneran a la infancia”, finaliza.