El presidente Orsi canceló su agenda pública por el asesinato de los niños secuestrados

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, viajó a Mercedes para brindar una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía departamental. El Ministerio del Interior también suspendió dos actos públicos que estaban previstos.

Ministro del Interior

En un comunicado divulgado este viernes el Ministerio del Interior informó “con profundo dolor el hallazgo de los cuerpos de los niños Francisco Alexander Morosini Ramos, de 6 años, y Alfonsina Morosini Ramos, de 2 años, y de Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien los había raptado de su hogar en el departamento de Soriano”.

La cartera informó que el hallazgo se produjo en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la ruta 20, en el departamento de Río Negro, “donde fue encontrado el vehículo en el que las víctimas habían sido trasladadas, sumergido en las aguas”.

“Acompañamos con respeto y cercanía a su familia, así como a toda la comunidad de Mercedes. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, con sensibilidad y firmeza, para prevenir y combatir los hechos de violencia que vulneran a la infancia”, finaliza.