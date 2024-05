Cosse le respondió a Delgado: "Soy muy cuidadosa del sistema político"

La precandidata del Frente Amplio desmintió a Delgado

Cosse fue consultado al respecto en una entrevista realizada en Canal 5 y la precandidata frenteamplista afirmó que ella no había acusado al Partido Nacional porque era “muy cuidadosa del sistema político y cuando han salido a acusar al Partido Nacional de que se financia con el narcotráfico yo he salido a decir que espero que eso no sea verdad porque le haría mucho mal al sistema político” destacó.