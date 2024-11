Cosse respondió a Antía y lo acusó de "manguerear" a gente en situación de calle

“Lamentablemente, tendría que decirle a Antía (que) no sé cómo no le da vergüenza agarrar a la gente en situación de calle, manguerearla y ponerla en un ómnibus directo a Montevideo con una mano atrás y otra adelante”, afirmó la exintendenta capitalina en conversación con TNU este miércoles. En tal sentido, añadió: “¿Por qué mejor no se ocupa de lo que tiene que hacer en vez de andar mirando a los demás?”.