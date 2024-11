Costa Bonino cuestionó encuesta de Cifra por considerarla "muy sesgada" a favor de Delgado

En el caso de Delgado, del 40%, quienes están seguros son el 35%, mientras que el 5% restante “podrían cambiar” su voto.

Encuesta sesgada según Costa Bonino

El Doctor en Ciencia Política de Sciences-Po París y estratega electoral, Luis Costa Bonino, cuestionó la encuesta de la consultora Cifra en su cuenta de X por considerarla muy sesgada.

"No me gusta criticar encuestadores, pero esta encuesta está MUY SESGADA a favor de Álvaro Delgado y contra Yamandú Orsi. Aquí PENALIZA el voto sólido, firme, del FA a Orsi y PREMIA el voto débil o incierto a Delgado. Finalmente suma todo y en ese voto incierto mezcla a todo el mundo, muy especialmente al voto incierto de los electores de los partidos que no pasaron a segunda vuelta de los cuales muchos pueden ir a Orsi. Este estudio hace muchas mezclas raras y a todas las mezclas las pone a jugar a favor de Delgado y contra Orsi. Esas "libertades metodológicas", abren puertas inmensas a la manipulación ilegítima de la opinión en estos últimos días de campaña.

Para analizar la encuesta de hoy de Cifra, hay que poner sobre la mesa dos elementos centrales para el análisis de los "indecisos", a los que pongo entre comillas porque hay principalmente de DOS TIPOS: 1) Los indecisos propiamente dichos, que son los indecisos estructurales de final de campaña, en su enorme mayoría desinteresados en política y poco informados, muy correlacionados con sectores socioeconómicos de menores ingresos y 2) El voto "oculto", no declarado. De gente politizada, o medianamente politizada, en su mayoría electores de los partidos que no pasaron a segunda vuelta. Muchos de estos electores saben a quien "deben" votar, pero no saben si realmente quieren votarlo. O directamente ya saben que NO quieren votarlo. La encuestadoras fuerzan la declaración de decisión de los entrevistados, como si todos decidieran con una lógica estrictamente POLÍTICA. Pero para ver cómo se comportan estos "indecisos", hay que analizar sus lógicas de acción de manera mucho más fina. Los INDECISOS ESTRUCTURALES mayoritariamente de sectores de bajos ingresos tienden a votar por persuasión "social", de sus pares. En esos segmentos, se ve favorecido el Frente Amplio que, en las últimas décadas, tiene una inserción mucho más fuerte en los sectores de menores ingresos que los demás partidos, sectores que antes nutrían de votos a los partidos tradicionales. EL VOTO OCULTO, o no declarado, es principalmente un voto de los partidos de la Coalición que NO PASARON A SEGUNDA VUELTA. Este voto no lo detectan claramente las encuestas, no lo detectaron en 2019 y, con más razón, no lo van a detectar en 2024. Es un voto débil para Delgado, que puede ir a Orsi, o a voto en blanco o anulado, aunque en las respuestas mencionen por "deber" a Delgado. La evidencia es que hay una distancia muy clara entre INTENCIÓN DE VOTO A LA COALICIÓN Y VOTO EFECTIVO, como lo he dicho en anteriores posteos, que minimiza en las encuestas la distancia real que hay hoy entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado.