"Creo que es muy jodido": Mandacen criticó fuertemente la propuesta de Delgado

"Es una batalla cultural muy bien instalada. Y si a vos te fue bien, llegaste a los $6.000... y si no te fue bien no vas a tener el premio al final de la carrera, aunque unos no tienen condiciones para correr la carrera y otros tienen el mejor equipamiento para hacerlo. Entonces creo que es muy jodido. Y creo que la pregunta que se plantea es una pregunta que yo retrotraigo a lo que se ha planteado acá, qué señales se le van a dar a la sociedad", afirmó.

Falta la construcción colectiva

La propuesta de Delgado conecta con una ideología que equipara el capitalismo con la libertad individual, al mismo tiempo que demoniza cualquier intento de colectivismo como un movimiento hacia el totalitarismo. Para él, este tipo de políticas fomentan una competencia desigual y refuerzan una narrativa en la que el éxito o el fracaso se perciben como responsabilidad exclusiva del individuo, en lugar de ser el resultado de una construcción social colectiva.

El líder de FENAPES destacó la necesidad de un debate sobre qué tipo de sociedad se quiere construir y qué señales se están enviando a la población. Para Mandacen, es esencial que las políticas educativas más allá de premiar a los más aptos, consideren cómo crear un entorno en el que todos los jóvenes tengan la posibilidad real de alcanzar el éxito, independientemente de su punto de partida.