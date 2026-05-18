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Mundo

huelga general

Se extienden las protestas en Bolivia y el reclamo de renuncia del gobierno

El gobierno de EEUU salió a respaldar a su aliado y condenó las protestas que se desarrollan en varias ciudades de Bolivia.

Protestas en La Paz.

Protestas en La Paz.

 Tomada de RT
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Mientras se extiende la huelga y las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, este denunció heridos por uso de dinamitas, quema de vehículos policiales y saqueos de instituciones públicas por parte de los manifestantes que participaron de las marchas que confluyeron en La Paz. Por su parte, EEUU respaldó a su aliado y condenó las manifestaciones.

"El uso irresponsable de artefactos explosivos durante las movilizaciones en el centro paceño provocaron graves daños en la integridad de un minero movilizado. Imágenes registradas evidencian que las lesiones fueron consecuencia de una manipulación inadecuada de explosivos", informó el Ministerio de Gobierno.

EEUU respalda a Paz

Por su parte, en su cuenta de X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU señaló que "los disturbios y bloqueos han generado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible".

En esa línea, expresó su condena a "todas las acciones destinadas a desestabilizar al Gobierno elegido democráticamente de Rodrigo Paz y apoyamos sus esfuerzos por restablecer el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano".

Bolivia registró el lunes otra jornada de protestas para exigir la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, como las que se suceden desde inicios de mayo, convocadas por sectores de la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y mineros.

Protestas en La Paz

Los manifestantes usaron fuegos pirotécnicos y dinamita para abrirse paso en las calles de La Paz, pese a la gasificación de la Policía para frenar el avance hacia la zona cero de la ciudad.

"Imágenes muestran que grupo de movilizados ingresaron por la fuerza a oficinas de Derechos Reales (Registro de Propiedad) para proceder con la destrucción y el robo de documentación", lamentó.

Más temprano el lunes, el Gobierno boliviano denunció delitos de alzamiento armado y la Justicia emitió órdenes de captura contra dirigentes de organizaciones sociales como la COB y campesinos denominados Ponchos Rojos, que incitan empuñar las armas para exigir la renuncia de Paz.

(Sputnik y RT)

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