Se extienden las protestas en Bolivia y el reclamo de renuncia del gobierno

En esa línea, expresó su condena a "todas las acciones destinadas a desestabilizar al Gobierno elegido democráticamente de Rodrigo Paz y apoyamos sus esfuerzos por restablecer el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano".

Bolivia registró el lunes otra jornada de protestas para exigir la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, como las que se suceden desde inicios de mayo, convocadas por sectores de la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y mineros.

Protestas en La Paz

Los manifestantes usaron fuegos pirotécnicos y dinamita para abrirse paso en las calles de La Paz, pese a la gasificación de la Policía para frenar el avance hacia la zona cero de la ciudad.

"Imágenes muestran que grupo de movilizados ingresaron por la fuerza a oficinas de Derechos Reales (Registro de Propiedad) para proceder con la destrucción y el robo de documentación", lamentó.

Más temprano el lunes, el Gobierno boliviano denunció delitos de alzamiento armado y la Justicia emitió órdenes de captura contra dirigentes de organizaciones sociales como la COB y campesinos denominados Ponchos Rojos, que incitan empuñar las armas para exigir la renuncia de Paz.

(Sputnik y RT)