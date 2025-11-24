¿Cuál es el alcance real del cargo de Danza en ASSE?, la ministra habló

“Danza no tenía poder de decisión ni de gestión en los prestadores privados”

El rol médico de Danza

Lustemberg también dedicó un tramo central a describir el rol médico que Danza desempeñaba fuera de ASSE. Explicó que trabajaba como “internista consultante”, una figura reconocida en todas las instituciones del sistema de salud, aunque sin regulación específica. Según definiciones de la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay, este médico atiende pacientes derivados por otros especialistas, ya sea en policlínica, internación o domicilio, con foco en casos complejos que requieren una visión integral.

La ministra aclaró que esta función no supone poder de decisión dentro de la institución prestadora ni tareas de gestión. “Desempeñarse como consultante implica atender pacientes con patologías complejas; no es equiparable a un médico de policlínica tradicional”, sostuvo.

¿Conflicto?

Frente a los cuestionamientos planteados por parte de la oposición acerca de un posible conflicto entre su rol privado y su posición en ASSE, Lustemberg fue enfática: “¿En qué sentido puede decirse que esa atención puntual a pacientes con enfermedades autoinmunes o degenerativas pueda significar un daño o una conjunción peligrosa de intereses públicos y privados? En ninguno”.

“Los prestadores privados están en pie de igualdad con ASSE”

Otro argumento central de la ministra fue que los prestadores privados donde Danza ejercía se encuentran en pie de igualdad dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. “La diferencia es que unos son administraciones privadas y ASSE es pública, pero todos están bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública”, afirmó. Por lo tanto, consideró que la mera coexistencia de actividades asistenciales en ambos ámbitos no configura un conflicto de intereses.

Lustemberg también repasó normas, reglamentos y resoluciones institucionales que delimitan funciones y subordinaciones dentro de ASSE. Mencionó que la estructura organizativa aprobada en 2025 establece jerarquías claras que concentran la gestión operativa en la Gerencia General y sus dependencias.