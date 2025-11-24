"Hostigamiento a Danza": diputado del FA desacreditó las denuncias de la oposición

La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso de Álvaro Danza, presidente de ASSE, se desarrolla este lunes en Cámara de Diputados. Antes del inicio de la sesión, el diputado del Frente Amplio Alejandro Zavala explicó ante la prensa las razones que, a su entender, motivaron la renuncia de Danza a sus actividades privadas y cuestionó el enfoque de la oposición.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Zavala afirmó que la interpelación responde a “un hostigamiento” hacia Danza y a una “reiteración caprichosa” sobre supuestas incompatibilidades que, según sostuvo, no existen. Recordó que, además del informe de la JUTEP —que falló a favor del jerarca—, otros documentos jurídicos del Ministerio de Salud Pública y el informe del estudio Delpiazzo también respaldan la legalidad de su situación.
Zavala fue contundente
Consultado sobre la posibilidad de pedir la devolución del dinero cobrado por comisión de apoyo, el legislador desestimó el planteo. Sostuvo que el cargo docente que ejercía Danza está amparado en la Constitución, que excluye esas funciones de cualquier régimen de prohibiciones o incompatibilidades. También remarcó que la interpretación de la normativa “debe cuidar el derecho al trabajo” y que acotarla sería “inconstitucional”.
Respecto al debate parlamentario, Zavala señaló que se negocia con todas las bancadas una moción vinculada al clima del intercambio, y adelantó que se espera una sesión extensa. Aunque la oposición insiste en que la interpelación no apunta a la gestión de ASSE, el diputado advirtió que ambos planos son inseparables: “Es inevitable hablar de la gestión, porque lo que se cuestiona es la dedicación del presidente de ASSE”.
En ese contexto, aseguró que comparar la actual administración con la anterior es necesario para entender los avances. “Con los dineros que ya tenía, se hacen muchas más cosas y mucho mejor”, afirmó.
Hay que hablar de la gestión de ASSE
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la renuncia de Danza a sus actividades privadas. Zavala respondió de forma directa: “Justamente para que se deje de hablar de esto. Para hablar de la gestión de ASSE, de lo que le importa a la gente, y no de si un artículo de la Constitución es más o menos restrictivo”.
Ante preguntas sobre el manejo político del caso, el legislador recordó que la designación de Danza fue aprobada en el Senado por unanimidad (27 en 27) y que toda la información sobre su actividad profesional ya estaba incluida en la documentación enviada por Presidencia al momento de su nominación.