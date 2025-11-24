"Hostigamiento a Danza": diputado del FA desacreditó las denuncias de la oposición

Respecto al debate parlamentario, Zavala señaló que se negocia con todas las bancadas una moción vinculada al clima del intercambio, y adelantó que se espera una sesión extensa. Aunque la oposición insiste en que la interpelación no apunta a la gestión de ASSE, el diputado advirtió que ambos planos son inseparables: “Es inevitable hablar de la gestión, porque lo que se cuestiona es la dedicación del presidente de ASSE”.

En ese contexto, aseguró que comparar la actual administración con la anterior es necesario para entender los avances. “Con los dineros que ya tenía, se hacen muchas más cosas y mucho mejor”, afirmó.

Hay que hablar de la gestión de ASSE

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la renuncia de Danza a sus actividades privadas. Zavala respondió de forma directa: “Justamente para que se deje de hablar de esto. Para hablar de la gestión de ASSE, de lo que le importa a la gente, y no de si un artículo de la Constitución es más o menos restrictivo”.

Ante preguntas sobre el manejo político del caso, el legislador recordó que la designación de Danza fue aprobada en el Senado por unanimidad (27 en 27) y que toda la información sobre su actividad profesional ya estaba incluida en la documentación enviada por Presidencia al momento de su nominación.