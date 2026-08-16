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Política Da Silva | Frente Amplio | Fernando Pereira

Va bala

Da Silva respondió a Fernando Pereira tras críticas por el clima de confrontación política

El senador del Partido Nacional rechazó los cuestionamientos del presidente del Frente Amplio, quien lo señaló durante un acto partidario al referirse a la violencia en el debate político.

El senador Da Silva y otro cruce con Fernando Pereira

El senador Da Silva y otro cruce con Fernando Pereira

 Foto Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, respondió este sábado al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, luego de que este lo mencionara durante un acto organizado por la fuerza política para presentar un informe a la ciudadanía sobre la Rendición de Cuentas.

En su intervención, realizada en el teatro El Galpón, Pereira sostuvo que "no se puede naturalizar la violencia en la política" y afirmó que ese era uno de los puntos en los que coincidía con el expresidente Luis Lacalle Pou. En ese contexto, cuestionó los "ataques de los Da Silva y toda esa comunidad de odiadores seriales".

Horas más tarde, el legislador nacionalista utilizó su cuenta en la red social X para responder a las declaraciones del dirigente frenteamplista. "Es por eso que estoy en donde estoy, y aquí estaré al morir. En el bando de los administradores de buena fe; en el partido de las probidades presidenciales, junto a aquellos que suben y bajan pobres del poder", escribió.

Da Silva y su orgullo: "Yo acá tranco y tranco"

En una segunda publicación, Da Silva rechazó lo que calificó como reiterados intentos de desacreditarlo. "¿Cuántos serán los intentos de cancelación de este tipo? Van como mil", expresó en alusión a Pereira, y agregó: "Yo acá tranco y tranco muy campante rumbo al Cordobés".

El intercambio se produce en un contexto de creciente tensión entre dirigentes del oficialismo y la oposición, en medio del debate político generado por la Rendición de Cuentas y otros temas de la agenda nacional.

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