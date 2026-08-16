Da Silva respondió a Fernando Pereira tras críticas por el clima de confrontación política

Horas más tarde, el legislador nacionalista utilizó su cuenta en la red social X para responder a las declaraciones del dirigente frenteamplista. "Es por eso que estoy en donde estoy, y aquí estaré al morir. En el bando de los administradores de buena fe; en el partido de las probidades presidenciales, junto a aquellos que suben y bajan pobres del poder", escribió.