El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, respondió este sábado al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, luego de que este lo mencionara durante un acto organizado por la fuerza política para presentar un informe a la ciudadanía sobre la Rendición de Cuentas.
Va bala
Da Silva respondió a Fernando Pereira tras críticas por el clima de confrontación política
El senador del Partido Nacional rechazó los cuestionamientos del presidente del Frente Amplio, quien lo señaló durante un acto partidario al referirse a la violencia en el debate político.