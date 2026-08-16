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Sociedad

visita histórica

Florida prepara la llegada del papa León XIV con un operativo que involucrará a varias instituciones

La visita del papa León XIV a Florida será el 8 de noviembre y ya comenzó la coordinación de logística, seguridad y servicios ante la convocatoria prevista.

Florida prepara la visita papal.

Florida prepara la visita papal.

 Intendencia de Florida
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Con ese objetivo, se realizó una reunión de coordinación en la Intendencia de Florida, de la que participaron representantes de la organización y de la productora nacional, integrantes de la Conferencia Episcopal, el obispo de la Diócesis de Florida-Durazno, monseñor Alfonso Bauer, el jefe de Policía de Florida, comisario general Carlos Noria Llanes, el coordinador del Sistema de Emergencias y parte del equipo de la comuna que tendrá a su cargo distintas tareas vinculadas a la organización.

Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas, se analizaron aspectos relacionados con la logística, la seguridad, los servicios y los protocolos necesarios para recibir a la cantidad de personas que se espera que lleguen a la ciudad con motivo de la visita.

Uno de los principales puntos abordados fue el lugar donde se desarrollará la misa. La Plaza Asamblea, ubicada frente a la Catedral, era inicialmente el espacio previsto. Sin embargo, actualmente se evalúa la posibilidad de trasladar la celebración al Hipódromo Municipal, debido a que permitiría recibir a un mayor número de personas.

La definición aún no está tomada y dependerá, entre otros aspectos, de las evaluaciones de seguridad que realicen los organismos correspondientes.

El papa en la Catedral

A su llegada a Florida, el papa León XIV se dirigirá a la Iglesia Catedral Basílica Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, uno de los puntos centrales de su visita a la ciudad.

El intendente destacó la necesidad de comenzar con anticipación la preparación de Florida, especialmente en materia de organización, servicios y coordinación entre las instituciones que participarán del operativo.

La reunión permitió avanzar en la planificación y establecer líneas de trabajo entre los distintos organismos involucrados. La convocatoria prevista para la visita del pontífice plantea la necesidad de coordinar aspectos de movilidad, seguridad, atención y servicios para una jornada que concentrará a miles de personas en la ciudad.

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