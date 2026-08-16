Florida prepara la llegada del papa León XIV con un operativo que involucrará a varias instituciones

Uno de los principales puntos abordados fue el lugar donde se desarrollará la misa. La Plaza Asamblea, ubicada frente a la Catedral, era inicialmente el espacio previsto. Sin embargo, actualmente se evalúa la posibilidad de trasladar la celebración al Hipódromo Municipal, debido a que permitiría recibir a un mayor número de personas.

La definición aún no está tomada y dependerá, entre otros aspectos, de las evaluaciones de seguridad que realicen los organismos correspondientes.

El papa en la Catedral

A su llegada a Florida, el papa León XIV se dirigirá a la Iglesia Catedral Basílica Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, uno de los puntos centrales de su visita a la ciudad.

El intendente destacó la necesidad de comenzar con anticipación la preparación de Florida, especialmente en materia de organización, servicios y coordinación entre las instituciones que participarán del operativo.

La reunión permitió avanzar en la planificación y establecer líneas de trabajo entre los distintos organismos involucrados. La convocatoria prevista para la visita del pontífice plantea la necesidad de coordinar aspectos de movilidad, seguridad, atención y servicios para una jornada que concentrará a miles de personas en la ciudad.