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Política Mundial 2030 |

Desafío nacional

Gobierno reafirma apoyo al Mundial 2030 y avanza en la planificación de las obras

El presidente Yamandú Orsi aseguró que el Estado acompañará el proceso con infraestructura y coordinación institucional, mientras la inversión principal estará a cargo del fútbol.

Yamandú Orsi, ratificó el respaldo del Gobierno a la organización del Mundial 2030

Yamandú Orsi, ratificó el respaldo del Gobierno a la organización del Mundial 2030
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Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, ratificó el respaldo del Gobierno a la organización del Mundial 2030 y confirmó que el Ejecutivo trabaja junto a diferentes organismos en la planificación de las obras necesarias para que Uruguay reciba al menos un partido del torneo.

Las declaraciones fueron realizadas este sábado durante la colocación de la piedra fundamental del nuevo estadio de Liverpool, en el barrio Belvedere, donde el mandatario fue consultado sobre el rol del Estado en los preparativos para la cita mundialista.

Comisión interinstitucional trabaja en el proyecto

Orsi informó que el Gobierno creó una comisión de trabajo con base en la Torre Ejecutiva, integrada por representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Secretaría Nacional del Deporte y la Intendencia de Montevideo. Según explicó, el grupo mantiene reuniones semanales para analizar los distintos diseños y alternativas vinculadas a la organización del evento.

El presidente recordó además que el titular de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó que el organismo no solicitará una inversión directa del Estado para las obras deportivas, ya que la principal erogación deberá ser asumida por el fútbol.

El Ejecutivo prioriza infraestructura y apoyo institucional

Orsi sostuvo que el papel del Estado será facilitar la infraestructura necesaria para el desarrollo del Mundial, al considerar que se trata de "un desafío nacional". En ese sentido, afirmó que la decisión de avanzar con el proyecto ya está tomada y destacó el impacto económico que puede generar la competencia.

"Trae obra, trae infraestructura y trae trabajo", señaló el mandatario, quien también reconoció que existen otros desafíos vinculados al desarrollo deportivo que deberán abordarse en paralelo.

Finalmente, adelantó que el Ejecutivo evalúa mecanismos de apoyo, entre ellos eventuales exoneraciones o intervenciones solicitadas por la FIFA, medidas que consideró habituales en este tipo de eventos internacionales.

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