Gobierno reafirma apoyo al Mundial 2030 y avanza en la planificación de las obras

El presidente recordó además que el titular de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó que el organismo no solicitará una inversión directa del Estado para las obras deportivas, ya que la principal erogación deberá ser asumida por el fútbol.

El Ejecutivo prioriza infraestructura y apoyo institucional

Orsi sostuvo que el papel del Estado será facilitar la infraestructura necesaria para el desarrollo del Mundial, al considerar que se trata de "un desafío nacional". En ese sentido, afirmó que la decisión de avanzar con el proyecto ya está tomada y destacó el impacto económico que puede generar la competencia.

"Trae obra, trae infraestructura y trae trabajo", señaló el mandatario, quien también reconoció que existen otros desafíos vinculados al desarrollo deportivo que deberán abordarse en paralelo.

Finalmente, adelantó que el Ejecutivo evalúa mecanismos de apoyo, entre ellos eventuales exoneraciones o intervenciones solicitadas por la FIFA, medidas que consideró habituales en este tipo de eventos internacionales.