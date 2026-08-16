El presidente de la República, Yamandú Orsi, ratificó el respaldo del Gobierno a la organización del Mundial 2030 y confirmó que el Ejecutivo trabaja junto a diferentes organismos en la planificación de las obras necesarias para que Uruguay reciba al menos un partido del torneo.
Desafío nacional
Gobierno reafirma apoyo al Mundial 2030 y avanza en la planificación de las obras
El presidente Yamandú Orsi aseguró que el Estado acompañará el proceso con infraestructura y coordinación institucional, mientras la inversión principal estará a cargo del fútbol.