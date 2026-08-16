Rotary Club Rivera: más de 90 años de servicio y una Fiesta de la Nostalgia que reúne a la comunidad

De esta manera, cinco mujeres forman actualmente parte del Rotary Club Rivera, aportando nuevas perspectivas y capacidades a una institución que busca mantener su actividad vinculada a las necesidades de la comunidad.

Durante el último período, el club concretó diversas donaciones y colaboraciones. Entre ellas se encuentran un microscopio y un televisor destinados al Proyecto Caqueiro. El segundo de estos elementos fue entregado junto al exfutbolista Diego Forlán, quien además visitó el proyecto y compartió una jornada con los niños, niñas y adolescentes que concurren al lugar.

También se realizaron aportes para la iluminación de un sector de la Jefatura de Policía, así como productos destinados a desayunos y meriendas de un encuentro cultural internacional de música.

La institución también colaboró con una familia en situación de vulnerabilidad que fue realojada en viviendas destinadas a ese fin y participó en la entrega de juguetes durante Reyes junto al Rotary Satélite Rivera Sur. A esto se sumó una donación de ACU destinada a un comedor asistencial.

Una Fiesta de la Nostalgia con propósito solidario

Dentro de la agenda anual del Rotary Club Rivera, el 24 de agosto ocupa un lugar especial. La fecha fue elegida para realizar la Fiesta de la Nostalgia, una actividad que comenzó en 2025 y que procura convertirse en una instancia de encuentro para toda la comunidad, pero también en una herramienta para generar recursos destinados a futuras acciones solidarias.

La celebración tiene además un significado institucional: durante la jornada se realiza el cambio oficial de autoridades y se recibe a los nuevos socios del club.

La organización destaca especialmente el respaldo que recibe de empresas, emprendedores, instituciones y particulares tanto de Rivera como de Sant’Ana do Livramento. Los aportes se concretan mediante premios para los sorteos, colaboraciones, sponsorizaciones y otras formas de apoyo.

A ese respaldo se suma la participación del público, cuya presencia permite que parte de los recursos generados durante la fiesta puedan posteriormente transformarse en donaciones, proyectos y acciones destinadas a diferentes sectores de la comunidad.

Por ese motivo, desde el Rotary Club Rivera se convoca a empresas y emprendedores a participar como sponsors o mediante la donación de premios, mientras que la invitación también está dirigida a los vecinos que quieran sumarse a la celebración.

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Nuevos proyectos para el período 2026-2027

El club ya trabaja en una agenda de iniciativas para el nuevo período. Entre los proyectos previstos se encuentra la organización de una cazuela a beneficio de una categoría de fútbol del Club Cuñapirú.

También está proyectada una intervención de importancia en el sector de espera del Hospital de Rivera, espacio destinado a la atención de niños y niñas de diferentes edades y con distintas discapacidades.

A esto se agregan nuevas ayudas para familias que atraviesan situaciones de necesidad y trabajos de reparación en la piscina del Proyecto Caqueiro, además de otras mejoras destinadas a fortalecer las actividades que allí se desarrollan con niños, niñas y adolescentes.

La institución también ha participado en actividades vinculadas a la integración binacional Rivera-Sant’Ana do Livramento y en proyectos conjuntos con otros clubes rotarios de la región.

Con una historia que comenzó en 1934, el Rotary Club Rivera apuesta así a mantener una estructura abierta a nuevas generaciones y nuevas formas de participación, sin apartarse de su principio central: transformar la solidaridad en acciones concretas para la comunidad.