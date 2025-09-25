Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Da Silva | Partido Nacional | salud mental

Sin filtro

Da Silva tildó de "atrofiado mental" al FA de Madrid por acusar al embajador de "sionista"

"¿A cuánto estamos de la Noche de los Cristales Rotos?", dijo el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva.

El senador Sebastián Da Silva.

El senador Sebastián Da Silva.

 Foto Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La carta enviada por el Frente Amplio (FA) de Madrid al presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, de revisar la designación de Bernardo Greiver, ya genera polémica. En la carta se los frenteamplistas se oponen a la designación de Greiver "por el carácter marcadamente sionista de esta persona y su afinidad con el actual gobierno de Israel".

El que reaccionó con furia fue el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva. El blanco cuestionó el pedido del comité político del Frente Amplio (FA) en Madrid de revisar la designación del embajador uruguayo en España por "sionista" y por su "afinidad con el gobierno de Israel".

"¿A cuánto estamos de la Noche de Cristales Rotos?", se preguntó Da Silva en relación a la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938.

El senador nacionalista también recordó los eventos de la semana pasada cuando hubo una manifestación pro Palestina cerca de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya. "La semana aposada unos zaparrastrosos fueron a la puerta de un colegio a amedrentar guises por el solo hecho de ser judíos", dijo Da Silva.

"Ahora el FA en Madrid tiene el tupé de cancelar la trayectoria de un embajador por el solo hecho de ser judío. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar este neofascismo siniestro que se está dando en nuestro país?", agregó el nacionalista en rueda de prensa.

"Así empiezan las cosas. Pareciera que una parte de la izquierda por el solo hecho de embanderarse contra algo que es absolutamente lejano, esta cometiendo errores que son inconcebibles, de esto a los escraches, a la lapidación y a la Noche de los Cristales Rotos, sino lo frenamos, es un ratito", sentenció.

"Atrofiado mental"

El senador Da Silva trató de "atrofiado mental" a quien hizo la carta "diciendo que el embajador designado por el gobierno de Yamandú Orsi no tiene las condiciones suficientes porque es judío".

"Espero que el FA tenga una reacción acorde a las tradiciones del pueblo uruguayo", pidió el legislador.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar