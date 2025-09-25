Da Silva tildó de "atrofiado mental" al FA de Madrid por acusar al embajador de "sionista"

El senador nacionalista también recordó los eventos de la semana pasada cuando hubo una manifestación pro Palestina cerca de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya. "La semana aposada unos zaparrastrosos fueron a la puerta de un colegio a amedrentar guises por el solo hecho de ser judíos", dijo Da Silva.

"Ahora el FA en Madrid tiene el tupé de cancelar la trayectoria de un embajador por el solo hecho de ser judío. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar este neofascismo siniestro que se está dando en nuestro país?", agregó el nacionalista en rueda de prensa.

"Así empiezan las cosas. Pareciera que una parte de la izquierda por el solo hecho de embanderarse contra algo que es absolutamente lejano, esta cometiendo errores que son inconcebibles, de esto a los escraches, a la lapidación y a la Noche de los Cristales Rotos, sino lo frenamos, es un ratito", sentenció.

"Atrofiado mental"

El senador Da Silva trató de "atrofiado mental" a quien hizo la carta "diciendo que el embajador designado por el gobierno de Yamandú Orsi no tiene las condiciones suficientes porque es judío".

"Espero que el FA tenga una reacción acorde a las tradiciones del pueblo uruguayo", pidió el legislador.