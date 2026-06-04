Para Da Silva la donación de la camioneta es "una inutilidad" y Caggiani salió al cruce

Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, dijo que el presidente Yamandú Orsi lo llamó para acordar la donación de su camioneta y el uso que le dará al vehículo en el traslado de niños, en alguna localidad o ciudad del interior del país aún no definida.

El jerarca aseguró que la camioneta tiene espacio para “siete lugares” (incluido el conductor) y que “tiene todo lo de seguridad”, en referencia a las condiciones adecuadas para el traslado de niños, que por norma debe ser en asientos con cinturón de tres puntas. Así se les exige a las camionetas de traslado escolar.

Arremetió Da Silva

El senador blanco, Sebastián Da Silva, consideró que la decisión del presidente Yamandú Orsi de donar la camioneta de la polémica a la ANEP "está mal hecho".

"Donar una camioneta de esas para la ANEP es casi que una inutilidad. Vamos a sugerirle al presidente de la ANEP que la cambie por dos o tres minivan que van a ser mucho más necesarias que esa camioneta de lujo, que obedece a un nuevo estilo del Frente Amplio y no a la escuela pública", expresó el legislador.

Además, señaló que el presidente "está quebrado".

Caggiani salió al cruce

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, aseguró que "utilizar políticamente algunos temas no es lo mejor para el Uruguay, más con el presidente que tenemos y con la investidura presidencial".

Además, remarcó que desde el Frente Amplio se fue duro con el expresidente Luis Lacalle Pou por "decisiones que tomó" pero que "nunca atacamos ni la investidura presidencial ni a la persona, que es un elemento diferente. Esa forma de hacer política en Uruguay no está buena. Orsi es un canario bueno, que todo el mundo lo conoce, es transparente".