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Política Radío | Asamblea General |

Asamblea General

Daniel Radío juró como nuevo Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario

El independiente Daniel Radío, ocupará la vacante que dejó hace un año el anterior Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit.

Daniel Radío.

Daniel Radío.

 Foto cedida a Caras y Caretas
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras varios meses sin acuerdo del sistema político, a mediados de julio y por mayoría, con 98 en 101 votos, la Asamblea General votó a Daniel Radío como nuevo Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, cargó que empezará a ocupar desde este miércoles 14 de octubre, tras jurar en el Parlamento.

Radío sustituye en el cargo a Juan Miguel Petit, quien dejó esa función en setiembre de 2025 y ahora de desempeña como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La trayectoria de Daniel Radío

El dirigente político del Partido Independiente es médico de profesión y fue diputado por ese partido en dos períodos consecutivos, entre 2010 y 2020.

En su rol parlamentario integró las Comisión Bicameral de Seguimiento de la Situación Carcelaria y la Comisión de Salud de Diputados.

Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou fue secretario de la Junta Nacional de Drogas y el de Yamandú Orsi fue designado como director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), cargo que desempeñó desde 2025 hasta ahora.

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