Tras varios meses sin acuerdo del sistema político, a mediados de julio y por mayoría, con 98 en 101 votos, la Asamblea General votó a Daniel Radío como nuevo Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, cargó que empezará a ocupar desde este miércoles 14 de octubre, tras jurar en el Parlamento.
Asamblea General
Daniel Radío juró como nuevo Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario
El independiente Daniel Radío, ocupará la vacante que dejó hace un año el anterior Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit.