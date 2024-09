"De la Torre Ejecutiva bajó la orden": Arsenio Luzardo denunció persecución política por respaldar a Orsi

En una declaración pública que ya encuentra eco en las redes sociales, Luzardo explicó que la notificación de su despido le llegó de manera abrupta y sin explicaciones previas. Según relató, fue informado telefónicamente por la Organización Nacional de Fútbol Infantil (Onfi) de que se quedaba sin trabajo, señalando que esto sucedió inmediatamente después de haber hecho público su apoyo a Medina y Orsi durante un acto en la ciudad de Treinta y Tres. Luzardo expresó: "Mi nombre es Arsenio Luzardo. Me presento porque me acabo de presentar en Onfi, que fui informado telefónicamente de que me quedaba sin trabajo por el simple hecho de anunciar públicamente en la ciudad de Treinta y Tres mi apoyo para que Nino Medina sea próximo diputado y para que Yamandú Orsi sea nuestro próximo presidente".