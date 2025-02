Declaraciones de Negro sobre la guerra al narcotráfico generan polémica

Por su parte, Negro explicó que fue convocado para “conversar sobre temas relativos al sistema penitenciario, la situación de urgencia que está viviendo y crítica; a plantear eventuales situaciones que trascienden lo administrativo y la gestión y requieren de normativas donde las Cámaras y el Parlamento intervienen”. Subrayó que su diagnóstico se basa en el informe realizado por la Dra. Ana Vigna, autora del Libro Blanco del Sistema Penitenciario, documento encargado por el actual gobierno.

Polémica por las afirmaciones de Negro

Variios dirigentes políticos se sumaron a la discusión entre el ministro del Interior actual, Nicolás Martinelli, y el designado por el presidente electo Yamandú Orsi, Carlos Negro, a partir de que este último afirmara en entrevista con Informativo Sarandí este martes que "la guerra contra el narcotráfico está perdida".

Martinelli había cuestionado a Negro a través de una publicación en X, en la que escribió: “Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino”.

Uno de los que intervino en la discusión entre ambos, en la misma red social, fue el senador blanco Sebastián Da Silva. “La doctrina de izquierda: arreglar con los narcos. Controlar el mercado es una especie de regulación del tráfico de drogas con la utopía de que así los delincuentes se van a portar bien”, tuiteó el integrante de Alianza País.

“Nada nuevo, lo advertimos en la campaña y lo negaron sistemáticamente. El resultado nunca será positivo: a la crucera se le corta la cabeza, no se le permite anidar tranquila”, sumó Da Silva.

La senadora frenteamplista Bettiana Díaz, por su parte, le contestó directamente a Martinelli y afirmó que este “sale de la cancha con el quinquenio más sangriento de los últimos tiempos en su haber”.

“¿A eso le llama convicción y trabajo constante? Si hay alguien con respaldo para sus afirmaciones es Carlos Negro. La seguridad nunca encarada desde el talenteo o como botín de campaña”, publicó en X.