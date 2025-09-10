Gobierno impulsa plan de riego para 2026 con una nueva comisión interministerial

El Gobierno de Uruguay ha dado un paso firme hacia la implementación de un plan nacional de riego, con el objetivo de impulsar la producción agrícola, el empleo y la inserción internacional del país. El 4 de septiembre, el presidente Yamandú Orsi firmó un decreto que crea la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego.
Inversión en riego
Según el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, la inversión en riego puede incrementar la producción y la actividad económica. En una disertación durante la 120.ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agroindustrial y Comercial Rural del Prado, Sánchez destacó que, tras la aprobación de la Ley de Riego, es fundamental avanzar en la reglamentación y la gobernanza del sistema público. Para ello, se necesita una "ventanilla única" para los proyectos, impulsar inversiones y crear tarifas eléctricas diferenciales con UTE que hagan viables los emprendimientos.
La comisión, que será coordinada por el exministro Tabaré Aguerre, está integrada por la Presidencia y los ministerios de Ganadería, Ambiente, Economía e Industria. La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) actuará como agencia ejecutora. El principal objetivo es elaborar una Estrategia Nacional de Riego y estructurar proyectos basándose en la experiencia de la última década. La primera reunión se prevé para la próxima semana en la Torre Ejecutiva.
Sánchez opinó que esta es la vía para replicar en otros rubros productivos, como granos y forrajes, la experiencia exitosa del sector arrocero. Con el riego, se podrían duplicar las reservas estratégicas de maíz para la carne y la leche, lo que a su vez generaría más trabajo y una mejor productividad.
Para que los productores accedan al agua, la propuesta incluye la promoción de represas multiprediales, que abaratan costos y permiten contar con reservas. La meta es alcanzar las 300.000 hectáreas bajo riego. Además, se concibe la transformación energética como un pilar clave, con un rol importante para UTE en la distribución de energía de calidad y potencia, y la oferta de tarifas promocionales.
Sánchez estuvo acompañado en el evento por el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti; el subsecretario, Matías Carámbula; la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y la presidenta de UTE, Andrea Cabrera.