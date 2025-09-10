Gobierno impulsa plan de riego para 2026 con una nueva comisión interministerial

Sánchez opinó que esta es la vía para replicar en otros rubros productivos, como granos y forrajes, la experiencia exitosa del sector arrocero. Con el riego, se podrían duplicar las reservas estratégicas de maíz para la carne y la leche, lo que a su vez generaría más trabajo y una mejor productividad.

Para que los productores accedan al agua, la propuesta incluye la promoción de represas multiprediales, que abaratan costos y permiten contar con reservas. La meta es alcanzar las 300.000 hectáreas bajo riego. Además, se concibe la transformación energética como un pilar clave, con un rol importante para UTE en la distribución de energía de calidad y potencia, y la oferta de tarifas promocionales.

Sánchez estuvo acompañado en el evento por el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti; el subsecretario, Matías Carámbula; la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y la presidenta de UTE, Andrea Cabrera.