Lluvias, viento y bajas temperaturas: así estará el tiempo durante los próximos días

Durante la mañana, los vientos del sur y suroeste soplarán entre 20 y 30 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 50 km/h. Hacia la tarde y la noche, el viento continuará predominando del sector sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Las condiciones serán similares en buena parte del país, con un ambiente fresco y poca presencia de sol. La combinación de nubosidad, viento y temperaturas moderadas mantendrá una sensación térmica baja, especialmente en las zonas costeras y durante las primeras y últimas horas del día.

Domingo: persistirá la nubosidad y seguirá el ambiente fresco

El domingo 18 continuará con condiciones mayormente nubosas y cubiertas durante la mañana, con precipitaciones escasas. Para la tarde y la noche, el organismo oficial prevé que el cielo permanezca nuboso y que puedan registrarse nuevas lluvias débiles.

En el área metropolitana, la temperatura mínima prevista será de 10 °C y la máxima alcanzará los 15 °C. Los vientos soplarán del sur y suroeste, entre 20 y 40 km/h durante la mañana, mientras que hacia la segunda mitad de la jornada rotarán del sur al sureste y disminuirán su intensidad, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Por tanto, el domingo no mostrará un cambio significativo respecto del sábado. La nubosidad seguirá siendo protagonista y las condiciones se mantendrán frescas, aunque las temperaturas máximas podrían registrar una leve recuperación.

Lunes: comienza una mejora gradual

Para el lunes 19, Inumet prevé una evolución algo más favorable. Durante la mañana se espera cielo nuboso, con períodos de menor nubosidad y probables precipitaciones escasas. En la tarde y la noche persistirán las nubes, aunque sin que el pronóstico indique lluvias como fenómeno predominante.

Las temperaturas en Montevideo y el área metropolitana oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 17 °C de máxima. Los vientos serán del sureste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h durante la mañana, y del sureste y este en la tarde y la noche, también con intensidades de entre 10 y 20 km/h.

La disminución de la intensidad del viento y el aumento de la temperatura máxima marcarán una mejora relativa respecto del fin de semana. De todas formas, las mañanas continuarán siendo frías y la nubosidad no desaparecerá por completo.

Qué se espera para el resto de la semana

Las previsiones consultadas de MetSul para Montevideo apuntan a una recuperación gradual de las temperaturas durante los primeros días de la semana, con máximas que podrían situarse en torno a los 16 °C el martes y acercarse a los 18 °C el miércoles. Para el jueves, los modelos consultados mantienen temperaturas moderadas, aunque con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de un nuevo episodio de precipitaciones hacia la noche.

De acuerdo con esa proyección, el viernes podría volver a presentar lluvias o lloviznas, por lo que la mejora prevista para el comienzo de la semana no necesariamente se prolongará sin interrupciones.

Estas estimaciones corresponden a la previsión para Montevideo y no deben extrapolarse automáticamente a todos los departamentos. La evolución puede variar entre el norte, el litoral, el centro y el este del país, y los pronósticos para las jornadas más alejadas tienen un mayor margen de incertidumbre.

Fuentes y seguimiento de las previsiones

El pronóstico oficial de Inumet, actualizado el sábado 17 de octubre a las 06:00, constituye la referencia principal para las condiciones previstas durante el fin de semana y el lunes. Por su parte, MetSul aporta una perspectiva complementaria para la evolución meteorológica regional y las tendencias de temperatura y precipitaciones.

Las previsiones pueden modificarse a medida que se actualicen los modelos meteorológicos. Por ese motivo, se recomienda consultar los reportes oficiales antes de realizar actividades al aire libre, viajar por carretera o planificar tareas que dependan de las condiciones del tiempo.