INAU lanza un plan para que ningún niño menor de 3 años crezca en un hogar de 24 horas

Desinternación y no de desinstitucionalización

La presidenta del INAU aclaró que el organismo habla de desinternación y no de desinstitucionalización, porque el objetivo no es que el Estado deje de intervenir, sino modificar la forma en que brinda protección. "La institución tiene que seguir acompañando", sostuvo, al recordar que cuando un niño ingresa al sistema de protección especial existe una resolución judicial que dispone el amparo del INAU y, de manera transitoria o permanente, la separación de su familia de origen.

A partir de ese momento, explicó, existen distintas alternativas, el retorno a la familia biológica cuando puedan restituirse las capacidades de cuidado, el ingreso a una familia adoptiva si el niño tiene condición de adoptabilidad, el acogimiento familiar mientras se define una solución permanente o, como última opción, el ingreso a una residencia.

Romero señaló que actualmente muchas veces ocurre lo contrario, el ingreso a un hogar residencial termina siendo la primera alternativa, debido a que no siempre se desarrollan o fortalecen otras estrategias de acompañamiento familiar.

La primera infancia como una etapa decisiva

La titular del INAU sostuvo que la decisión de comenzar por los menores de tres años responde a la importancia que tiene la primera infancia en el desarrollo de las personas.

"Es una ventana de oportunidad en la vida de un niño", expresó, al explicar que en esos primeros años no solo se desarrollan capacidades cognitivas, sino también las habilidades emocionales y los vínculos de apego que marcarán su crecimiento.

Según indicó, incluso cuando una residencia brinda buenos cuidados, sus propias características dificultan la construcción de vínculos estables. Como ejemplo mencionó la rotación permanente de educadores, una dinámica que puede afectar especialmente a bebés y niños pequeños que necesitan figuras de referencia constantes para desarrollar un apego seguro.

Por ese motivo, sostuvo que el objetivo es erradicar progresivamente la internación de esta población y sustituirla por modalidades de cuidado familiar.

Rediagnóstico y fortalecimiento de las familias

Como primer paso del proyecto, el INAU realizará un rediagnóstico de todos los niños menores de tres años que actualmente permanecen en el sistema de protección especial.

El propósito será evaluar la situación de cada caso y analizar las posibilidades de fortalecer los vínculos familiares. Romero explicó que la prioridad será trabajar para restituir los cuidados dentro de la familia de origen cuando existan condiciones para ello.

La jerarca subrayó que las familias no pierden sus capacidades de cuidado por un único hecho, sino por una acumulación de situaciones de vulnerabilidad que requieren acompañamiento sostenido del Estado. En ese sentido, remarcó que el nuevo enfoque busca intervenir sobre esas dificultades para que los niños puedan crecer en un entorno familiar siempre que sea posible.

Una prioridad también reflejada en el presupuesto

Romero vinculó esta estrategia con las prioridades presupuestales del organismo. Si bien reconoció que el INAU recibió menos recursos de los solicitados en la Rendición de Cuentas, afirmó que el gobierno colocó a la infancia y la adolescencia entre sus principales prioridades.

Parte de los fondos adicionales asignados al instituto serán destinados precisamente a fortalecer el sistema de acogimiento familiar, considerado una herramienta clave para garantizar el derecho de los niños a vivir en familia. Los recursos también financiarán acciones frente a situaciones de violencia y mejoras en la infraestructura de los hogares residenciales, mientras avanza la implementación de un modelo que busca que esos espacios sean utilizados únicamente cuando no exista otra alternativa de protección.