Escándalo en puerta: Progreso analiza reclamar los puntos ante Nacional

La polémica explotó porque a entender de las autoridades de Progreso, Santiago Silva que fue fichado el 20 de julio, no estaba habilitado para jugar. Este reclamo se basa en el artículo 68 inciso 1 del reglamento. "Cuando se dispute un partido que haya sido suspendido en su totalidad, o en los complementos de partidos, podrán participar todos los jugadores de cada club que estuvieran habilitados para actuar en ese momento", reza el artículo en cuestión.