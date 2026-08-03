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Deportes Nacional |

¿estaba habilitado o no?

Escándalo en puerta: Progreso analiza reclamar los puntos ante Nacional

Desde el equipo de La Teja entienden que Santiago Silva no estaba habilitado para jugar este partido, y analizan presentar un reclamo.

Progreso analiza reclamar los puntos ante Nacional.

Progreso analiza reclamar los puntos ante Nacional.

 Dante Fernandez / FocoUy
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La polémica explotó porque a entender de las autoridades de Progreso, Santiago Silva que fue fichado el 20 de julio, no estaba habilitado para jugar. Este reclamo se basa en el artículo 68 inciso 1 del reglamento. "Cuando se dispute un partido que haya sido suspendido en su totalidad, o en los complementos de partidos, podrán participar todos los jugadores de cada club que estuvieran habilitados para actuar en ese momento", reza el artículo en cuestión.

El motivo es que luego del paro de la Mutual, que llevó a que se suspendiera parte de la fecha y llevó a reprogramar la última del Intermedio, Silva aún no había firmado como futbolista tricolor por lo que no podría ser parte de la última fecha.

Sin embargo, desde Nacional plantean que este reclamo no tiene sustento al entender que la séptima fecha del Intermedio no fue suspendida sino que fue reprogramada por parte de la Mesa Ejecutiva, por lo que Santiago Silva está correctamente habilitado para jugar.

El comunicado de Progreso

En las últimas horas, la Comisión Directiva del equipo gaucho emitió un comunicado dónde informan que este tema "se encuentra en análisis por parte de la Asesoría Jurídica de la institución".

Adelantaron que el martes 4 de agosto, con este informe "como base", la Comisión Directiva se reunirá con "el objetivo de evaluar la situación y adoptar la resolución institucional que corresponda".

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