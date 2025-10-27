Deudores en UR: un salvavidas que llega para miles de familias

La otra cara: ¿Resguardar derechos o cobrar deudas viejas?

Sin embargo, en el mismo anuncio, Fernández dijo que el "avance inédito" de la ANV no solo se centró en facilitar la reestructura, sino también en un esfuerzo por "evitar la prescripción de los derechos del Estado" sobre deudas originadas en la época del antiguo Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) o el Ministerio de Vivienda.

El fantasma de la Ley de Urgente Consideración (LUC) volvió a asomar: el presidente de la ANV explicó que tras su aprobación, esos créditos quedaron en riesgo de caducidad. Por ello, la ANV se vio obligada a enviar telegramas colacionados en mayo, un paso que calificó de "fundamental para resguardar los derechos del Estado y asegurar la continuidad de los procesos de cobro". Es decir, mientras se ofrece una solución, también se blindan las vías para seguir cobrando lo adeudado.

El escenario político y el "construir comunidad"

El anuncio se produjo durante la asunción del nacionalista Alfonso Lereté como nuevo director, completando el triplete del Directorio junto a Fernández y el vicepresidente Gustavo Machado. El acto fue arropado por la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, quien se dio el espacio para dejar un mensaje con peso social.

"Construir vivienda no es solo levantar paredes, sino que es también construir oportunidades, construir comunidad y construir futuro", sentenció Paseyro, hilando la gestión de la ANV con el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat del gobierno.