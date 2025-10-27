Hacete socio para acceder a este contenido

Deudores en UR: un salvavidas que llega para miles de familias

El Poder Ejecutivo firmará un decreto clave para que los deudores hipotecarios accedan a los beneficios de la ley de reestructura.

La ministra de Vivienda Tamara Paseyro, se refirió a la situación de los deudores. 

 Foto: Dante Fernandez/ FocoUy
La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) pisa el acelerador para resolver el laberinto de miles de deudores y familias atrapadas en los créditos hipotecarios tasados en Unidades Reajustables (UR).

El presidente de la ANV, Claudio Fernández, anunció que el Poder Ejecutivo finiquitará la firma de un decreto que destraba un nudo burocrático fundamental: la necesidad de que los deudores acrediten el pago de sus tributos para acceder a la reestructura prevista en la ley 20.237, aprobada el año pasado.

Según Fernández, esta ley es un "régimen especial" que ofrece distintas vías de refinanciación o cancelación para quienes tienen deudas en UR. "Se trata de acompañar a cada familia con información clara, completa y específica sobre su caso", dijo el jerarca, prometiendo el asesoramiento personalizado. Una vez publicado el decreto, la agencia promete tener la información desglosada y accesible en su web.

La otra cara: ¿Resguardar derechos o cobrar deudas viejas?

Sin embargo, en el mismo anuncio, Fernández dijo que el "avance inédito" de la ANV no solo se centró en facilitar la reestructura, sino también en un esfuerzo por "evitar la prescripción de los derechos del Estado" sobre deudas originadas en la época del antiguo Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) o el Ministerio de Vivienda.

El fantasma de la Ley de Urgente Consideración (LUC) volvió a asomar: el presidente de la ANV explicó que tras su aprobación, esos créditos quedaron en riesgo de caducidad. Por ello, la ANV se vio obligada a enviar telegramas colacionados en mayo, un paso que calificó de "fundamental para resguardar los derechos del Estado y asegurar la continuidad de los procesos de cobro". Es decir, mientras se ofrece una solución, también se blindan las vías para seguir cobrando lo adeudado.

El escenario político y el "construir comunidad"

El anuncio se produjo durante la asunción del nacionalista Alfonso Lereté como nuevo director, completando el triplete del Directorio junto a Fernández y el vicepresidente Gustavo Machado. El acto fue arropado por la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, quien se dio el espacio para dejar un mensaje con peso social.

"Construir vivienda no es solo levantar paredes, sino que es también construir oportunidades, construir comunidad y construir futuro", sentenció Paseyro, hilando la gestión de la ANV con el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat del gobierno.

