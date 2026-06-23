Fenapes convoca un paro nacional para el jueves por mayor presupuesto

Para Mandacen, el ministro transmite la derrota en sus declaraciones. Agregó que el funcionario de Estado debería rever sus expresiones sobre esto. "Se debe hacer el esfuerzo y es un tema de voluntad política", dijo.

"Flaco favor hace un ministro a un año y medio de Gobierno de tirar la toalla", sostuvo.

Más presupuesto

Respecto a la falta de recursos, Mandacen advirtió que la falta de recursos compromete áreas críticas como el mantenimiento edilicio, la infraestructura y el acompañamiento a los alumnos. Recordó que Secundaria dispone de unos $43 millones anuales para mantenimiento, una cifra que considera insuficiente para atender problemas sanitarios o eléctricos en los liceos.

"No podemos permitir como sociedad que se tenga que elegir entre arreglar la instalación eléctrica de un liceo o mantener a un profesor de apoyo para estudiantes con dificultades en matemáticas", afirmó.

Con anterioridad, el Poder Ejecutivo había anunciado que la Rendición de Cuentas no tendrá un aumento del presupuesto global del Estado, pero sí reasignaciones de recursos dentro del gasto ya previsto para priorizar tres áreas: infancia, seguridad y personas que viven en la calle.

La semana pasada, la filial montevideana, ADES, realizó paros zonales en los liceos de la capital, los que finalizaron con un paro de 24 horas.