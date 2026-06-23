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Fenapes convoca un paro nacional para el jueves por mayor presupuesto

Reclama Fenapes más recursos en la Rendición de Cuentas y cuestiona al ministro Mahía por admitir que no se llegara al 6%.

Habrá paro el jueves en los liceos de todo el país convocado por Fenapes.

Habrá paro el jueves en los liceos de todo el país convocado por Fenapes.

 Dante Fernandez/ FocoUy
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La Federación Nacional de Profesores (Fenapes) realizará este jueves 25 de junio un paro de 24 horas en todo el país. Simultáneamente, solicitaron una reunión con el presidente Yamandú Orsi. Reivindica más presupuesto para la educación en la Rendición de Cuentas.

Durante el paro se realizarán actividades con las familias de los alumnos en los centros educativos explicando las reclamaciones de los trabajadores.

En conferencia de prensa, el secretario general de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), Emiliano Mandacen, hizo referencia a las declaraciones del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien había admitido que no se alcanzará el 6% del presupuesto para la educación en este período.

Para Mandacen, el ministro transmite la derrota en sus declaraciones. Agregó que el funcionario de Estado debería rever sus expresiones sobre esto. "Se debe hacer el esfuerzo y es un tema de voluntad política", dijo.

"Flaco favor hace un ministro a un año y medio de Gobierno de tirar la toalla", sostuvo.

Más presupuesto

Respecto a la falta de recursos, Mandacen advirtió que la falta de recursos compromete áreas críticas como el mantenimiento edilicio, la infraestructura y el acompañamiento a los alumnos. Recordó que Secundaria dispone de unos $43 millones anuales para mantenimiento, una cifra que considera insuficiente para atender problemas sanitarios o eléctricos en los liceos.

"No podemos permitir como sociedad que se tenga que elegir entre arreglar la instalación eléctrica de un liceo o mantener a un profesor de apoyo para estudiantes con dificultades en matemáticas", afirmó.

Con anterioridad, el Poder Ejecutivo había anunciado que la Rendición de Cuentas no tendrá un aumento del presupuesto global del Estado, pero sí reasignaciones de recursos dentro del gasto ya previsto para priorizar tres áreas: infancia, seguridad y personas que viven en la calle.

La semana pasada, la filial montevideana, ADES, realizó paros zonales en los liceos de la capital, los que finalizaron con un paro de 24 horas.

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