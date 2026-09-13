Trump advirtió sobre un posible conflicto por las Malvinas y dijo que podría intervenir

Durante sus declaraciones, Trump también repasó algunos aspectos históricos de la disputa y utilizó indistintamente las denominaciones Falkland Islands y Malvinas. Según planteó, actualmente existen “dos países” que no están conformes con la situación en torno al archipiélago.

Sus comentarios se producen después de que, a fines de agosto, Trump señalara que Estados Unidos estaba revisando su posición respecto de las Malvinas. Washington mantuvo históricamente una postura de neutralidad frente al reclamo de soberanía, aunque el tema volvió a adquirir relevancia en el discurso del mandatario republicano.

La cuestión Malvinas constituye una disputa histórica entre Argentina y Reino Unido. Ambos países mantienen posiciones contrapuestas sobre la soberanía del archipiélago, que permanece bajo administración británica.