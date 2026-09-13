El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas y advirtió que un eventual conflicto armado entre Argentina y Reino Unido podría convertirse en un “desastre potencial”. El mandatario aseguró además que, en caso de que Washington sea convocado para intervenir, considera que podría contribuir a evitar una escalada.
Alerta ante eventual escalada
Trump advirtió sobre un posible conflicto por las Malvinas y dijo que podría intervenir
El presidente de Estados Unidos calificó como un “desastre potencial” un eventual enfrentamiento entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas.