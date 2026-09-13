Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Donald Trump |

Alerta ante eventual escalada

Trump advirtió sobre un posible conflicto por las Malvinas y dijo que podría intervenir

El presidente de Estados Unidos calificó como un “desastre potencial” un eventual enfrentamiento entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas.

Donald Trump, presidente de EEUU.

Donald Trump, presidente de EEUU.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas y advirtió que un eventual conflicto armado entre Argentina y Reino Unido podría convertirse en un “desastre potencial”. El mandatario aseguró además que, en caso de que Washington sea convocado para intervenir, considera que podría contribuir a evitar una escalada.

Las declaraciones fueron realizadas durante su visita a Dublín, donde mantuvo un encuentro con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin. Trump sostuvo que probablemente recibiría un pedido de intervención ante una eventual crisis y manifestó confianza en su capacidad para alcanzar una solución.

Una disputa que vuelve al escenario internacional

El presidente estadounidense reconoció, sin embargo, que la distancia geográfica podría dificultar una intervención directa. En ese sentido, hizo referencia al extenso tiempo que demandaría llegar hasta las islas por vía marítima.

Durante sus declaraciones, Trump también repasó algunos aspectos históricos de la disputa y utilizó indistintamente las denominaciones Falkland Islands y Malvinas. Según planteó, actualmente existen “dos países” que no están conformes con la situación en torno al archipiélago.

Sus comentarios se producen después de que, a fines de agosto, Trump señalara que Estados Unidos estaba revisando su posición respecto de las Malvinas. Washington mantuvo históricamente una postura de neutralidad frente al reclamo de soberanía, aunque el tema volvió a adquirir relevancia en el discurso del mandatario republicano.

La cuestión Malvinas constituye una disputa histórica entre Argentina y Reino Unido. Ambos países mantienen posiciones contrapuestas sobre la soberanía del archipiélago, que permanece bajo administración británica.

Temas

Te puede interesar