Dirigencia canaria piensa en las elecciones departamentales de 2025

Al pensar eventuales nombres para competir en la próxima campaña electoral del departamento, son varios los dirigentes del Partido Nacional que podrían intentar lanzarse en la interna canaria. Los diputados Alfonso Lereté, Sebastián Andujar y el senador Niffouri son algunos de ellos.

En el Partido Colorado, uno de los principales referentes departamentales es el diputado Walter Cervini, que quedó como líder de Ciudadanos Canelones tras el fallecimiento del senador Adrián Peña. Por otro lado, en Cabildo Abierto uno de los posibles candidatos es Perrone, quien repetiría su postulación a la intendencia.

El Frente Amplio (FA) retiene la Intendencia del departamento desde el año 2005 y en la comuna han sido electos dos veces los dirigentes de izquierda Marcos Carámbula (2005-2015) y el actual candidato a la presidencia de la República, Yamandú Orsi (2015-2025). Ahora mismo, es difuso quien puede tomar la posta frenteamplista en el departamento, ya que Orsi no podrá postularse al estar limitados los mandatos.

En ese sentido, el actual jerarca departamental, Marcelo Metediera, quien asumió el cargo de intendente luego de que Orsi renunciara, no descartó su postulación para las elecciones.

Entrevistado a finales de marzo por VTV Noticias, Metediera dijo que “naturalmente” la reelección se pone arriba de la mesa, a la vez que manifestó que está dispuesto a “recorrer ese camino”, siempre y cuando FA “lo entienda de esa manera”. Por otro lado, el secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, dijo que “sería un honor” que se le otorgue la posibilidad de ser candidato a intendente del departamento.

En filas de la departamental del FA en Canelones aún no han definido qué nombres se postularán para la contienda. La presidenta del partido en el departamento, Susana Muñiz, dijo a Caras y Caretas que en la colectividad se piensa en realizar una convocatoria de todos los sectores, a fin de preguntar cuántos candidatos habría en el imaginario de las agrupaciones. De cualquier manera, la fuerza política tiene como máximo la presentación de tres candidatos. “Por ahora no los tenemos [los candidatos], todavía no se hizo esa reunión, también queremos ver desde la departamental si podemos de alguna manera ayudar a un acuerdo entre todos los sectores”, detalló Muñiz.

Luego de las elecciones internas, el FA en Canelones realizó un balance junto a un grupo de politólogos de cómo el partido había votado en esa instancia. “Nos quedamos contentos porque Canelones fue el departamento en el cual el Frente Amplio creció más en todo el país, pero obviamente no nos vamos a quedar descansando”, dijo Muñiz. Además, agregó que en las internas el FA votó “por encima de toda la coalición junta”. Aún así, sostuvo que este elemento “no es un predictor” de lo que van ser las elecciones departamentales. “Venimos trabajando con los distintos zonales de Canelones a ver cómo creen ellos que tiene que ser la campaña, cuáles son las fortalezas, que dificultades han tenido, que recursos necesitan”, señaló.

La dirección departamental del partido tiene previsto reunirse con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el entendido de que Canelones es un departamento “estratégico”.

En relación al hecho de que la coalición se presente bajo un mismo lema para las elecciones, Muñiz opinó que tal situación representa “un desafío”: “Sabemos, y siempre lo han dicho ellos, que vienen a pelear Canelones, pero nosotros estamos trabajando justamente por el triunfo del Frente Amplio”.

Coalición acuerda ir con tres candidatos

Por su parte, la coalición ya está dialogando para evaluar la estrategia de cara a las departamentales del 2025. El diputado del Partido Nacional y dirigente de Canelones Alfonso Lereté sostuvo en diálogo con Caras y Caretas que la coalición de gobierno realizó en los últimos meses un trayecto que concluyó en la creación del lema común, que funciona como paraguas tanto para los partidos que integran la coalición, así como para otros que se encuentran por fuera. Aún así, esta coalición “no es necesariamente una réplica de la nacional”, en las propias palabras del legislador, ya que podría incluir también otro elemento a nivel departamental como es la conformación de las agrupaciones.

“Seguramente algo vayamos a hacer en estos meses y cuando pase noviembre, diría que diciembre y enero van a ser meses fragmentales para poder realizar eso”, adelantó. En relación a los nombres de los posibles candidatos, el legislador blanco sostuvo que dependerá de cómo quedará conformado el Parlamento tras la elección de octubre. En ese sentido, manifestó que si se empieza a hablar de candidaturas ahora “se entorpece” el proceso.

De cualquier manera, hay en la coalición departamental un acuerdo verbal que estableció que se debía tomar como referencia la elección nacional de octubre a la hora de proclamar las candidaturas. A modo de ejemplo: si un partido logra 100.000 votos, el segundo saca 40.000 y el tercero 30.000, el que logre el mayor número de votos tendría el derecho, al tener una representación más amplia, de proponer dos candidatos, siendo el tercero de otra colectividad. Otra de las reglas es que no se puede dar que un mismo partido lleve los tres candidatos, sino que se deberían repartir al menos entre dos y un tercero.

Ausencia de Orsi “está arriba de la mesa”

En relación al presente del FA, Lereté sostuvo que “no hay un liderazgo indiscutido” dentro del partido en Canelones. A su vez, agregó que la ausencia de un referente como Orsi “está arriba de la mesa”.

El legislador blanco subrayó que, por lo general, los intendentes “se tiran” a la reelección y en la misma “salen airosos”.

“[En Canelones] se viene a completar un ciclo de diez años de Orsi como intendente, y a su vez un ciclo también de 20 años porque esa persona estuvo diez años como secretario general y diez años como intendente”, indicó. “Tomando en cuenta eso, [el FA] no tiene un líder indiscutido y quizás tenga que apelar a los sectores que integran el partido”, agregó Lereté.