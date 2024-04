Dirigentes del Gobierno y empresarios en el "riñón" de Gonzalo Aguiar

Las inversiones, los lobistas y las promesas

Con el diario del lunes, todos concluyen que finalmente Gonzalo Aguiar -ultimado el pasado 26 de febrero por su ex pareja Romina Camejo- no era un empresario de “estirpe”, como se lo presentó en un principio, pero nadie cuestiona que contó con la suficiente inteligencia y capacidad de seducción para convencer al dueño de la canadiense Boreal Agrominerals Inc., John Pollesel, y hasta al mismo Gobierno de Luis Lacalle Pou.