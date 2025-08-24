Hacete socio para acceder a este contenido

Daniel Sturla | eutanasia

Fuerte polémica

Dirigentes políticos polemizan con Sturla por la eutanasia y lo llaman "terrorista verbal"

El cardenal Sturla había pedido que los cristianos recuerden en las próximas elecciones a quienes apoyaron la ley de eutanacia.

El cardenal de la Iglesia Católica, Daniel Sturla.

Las palabras del cardenal Daniel Sturla pidiendo a los cristianos que castiguen con su voto en la próximas elecciones a los legisladores que apoyaron la ley de eutanacia, cayeron muy mal en parte de la dirigencia política que salió a cuestionar al religioso calificándolo de "terrorista verbal".

Así lo hizo el diputado Fernando Amado quien sin tapujos aseguró que el cardenal sacó en estas declaraciones su "versión de terrorista verbal"

Para Amado, Sturla ubica "al pueblo y a sus representantes del lado del mal y de la oscuridad, según qué votan", y lo comparó con las antiguas luchas para defender lo laico.

"Nada nuevo bajo el sol; siglos enfrentándonos quienes defendemos la moral laica para el Estado y quienes pretenden un Estado religioso que impone su dogma", señaló.

Otra crítica a Sturla

También Pablo Inthamoussu levantó su voz contra las palabras del cardenal de la Iglesia Católica uruguaya " Yo que él,en vez de hacer política partidaria, escucharía a miles de personas religiosas que quieren la legalización", señaló.

Inthamoussu acompañó sus palabras con un cuadro de una encuesta realizada por la agencia Cifra en la que se consigna que el 32% de los religiosos practicantes y el 64% de los no practicantes dijeron estar de acuerdo con la eutanacia.

¿Qué dijo el cardenal de la Iglesia Católica?

“Acompañar y aliviar el sufrimiento es lo que estamos llamados a realizar, también con los enfermos en situación terminal: acompañar y aliviar y prepararlos para el encuentro definitivo con el Señor. La eutanasia corta ese proceso, con la solución fácil y barata de una muerte que se presenta como una opción libre y que no deja de ser una opción de cierta desesperación, de cierta falta de esperanza”, afirmó Sturla entrevistado por Búsqueda.

