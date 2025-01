Doctora de Mujica confirmó la metástasis y pidió que "respetemos a la persona"

Sin embargo, la profesional mencionó algunas molestias esperadas como parte del proceso de recuperación: "Ese procedimiento no tuvo complicaciones ni tuvo más problemas que los que iba a tener en el primer momento, que era que molestara un poco más y que sintiera a veces cierta molestia aún".

El otro aspecto relevante mencionado por la doctora fue la reciente endoscopia digestiva a la que fue sometido Mujica, la cual reveló la presencia de metástasis hepáticas. "El día que hicimos la endoscopía digestiva para ver en qué situación estábamos y definir la colocación del estén, se hicieron estudios imaginológicos que mostraron imágenes a nivel hepática. Es lo que Pepe transmitió la existencia de imágenes que son metástasis de su cáncer de esófago a nivel del hígado", detalló Panone. Esta información había sido previamente compartida por Mujica, quien en los últimos días confirmó el avance de la enfermedad.

Mujica "se encuentra estable y de buen ánimo"

A pesar de la gravedad de la situación, la doctora subrayó que el expresidente se encuentra estable y en buen ánimo. "La situación clínica de él hoy es la misma que tenía los días anteriores. Está en su chacra, está tranquilo, se está alimentando por vía oral y por la gastrostomía que ya habíamos colocado antes para complementar el aporte calórico y el aporte de nutrientes", indicó. Además, destacó que la alimentación complementaria es necesaria, ya que a veces no puede obtener todos los nutrientes requeridos únicamente por vía oral.

El estado actual de Mujica es estable y no ha experimentado cambios significativos en los últimos días. "Hoy está tranquilo en su casa. No ha cambiado eso de ayer a hoy ni va a cambiar en un breve plazo de tiempo", aseguró Panone, dejando claro que, por el momento, no se prevén modificaciones sustanciales en su situación.

Consultada por la sintomatización actual del líder del MPP, la experta respondió: "En este momento él está recibiendo el tratamiento que requiere para los síntomas que tiene, que no son demasiados, no tiene en este momento cambios en su vida cotidiana ni dolor".

Futuro incierto

Por otro lado, la experta advirtió que el futuro de su salud es incierto. "¿Cuánto tiempo se va a mantener esto? Eso yo no se lo puedo decir hoy. No se lo puedo decir por varios motivos. Primero, porque tiene 90 años. Segundo, porque tiene otras enfermedades importantes como es una vasculitis que lleva desde mucho tiempo con él y una enfermedad renal severa. Y tercero, porque la evolución de los procesos no siempre es lineal".

Para finalizar, hizo hincapié en que "lo más importante" que quería transmitir tenía que ver con el pedido que realizò el propio Mujica cuando informó su actual situación. "Quiere estar tranquilo, eso que significa que quiere hacer con su tiempo lo que tenga ganas de hacer, y esto es subirse al tractor, estar en la chacra, charlar con quien él tenga ganas de hacerlo, y no sentir la presión constante de tener que responder a requerimientos de entrevistas o de otro tipo. Eso es lo más importante que les quiero transmitir hoy, que respetemos a la persona, que salgamos un poco de Pepe Mujica, político, centro de la política y dirigente de todos nosotros, y que nos centremos en un señor de 90 años que está enfermo y que tiene derecho a usar su tiempo como él lo crea conveniente".