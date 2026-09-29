Edil Gómez pedirá licencia a la Junta Departamental hasta que la Comisión de Ética resuelva su situación

Entre las personas condenadas en la causa se encuentra Pablo Leiva, asesor del edil Gonzalo Gómez del Partido Nacional, quien recibió una pena de dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos y tráfico interno de municiones. La Fiscalía determinó que Leiva ingresaba dinero proveniente del narcotráfico al sistema formal operando en un local de Abitab ubicado en Pérez Castellanos, propiedad de la esposa de Jorge Gandini, Laura Scalabrino.

El caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, bajo la titularidad de Enrique Rodríguez, donde se indaga la eventual participación de casas de cambio y locales de cobranza en la estructura de blanqueo de capitales, al tiempo que Gandini se puso a disposición de la sede judicial tras desvincularse de las maniobras delictivas.