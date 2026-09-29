El edil nacionalista por Montevideo, Gonzalo Gómez, pedirá licencia a la Junta Departamental hasta que la Comisión de Ética del Partido resuelva su situación. La Comisión de Ética del partido aún no tiene fecha prevista para ser convocada, eso se definirá el lunes 5 de octubre, cuando se reúna el Directorio del PN en su sesión ordinaria quincenal.
Partido Nacional
Edil Gómez pedirá licencia a la Junta Departamental hasta que la Comisión de Ética resuelva su situación
El edil Gómez aún no presentó formalmente el pedido de licencia, y la Comisión de Ética del Partido Nacional aún no tiene fecha prevista para ser convocada