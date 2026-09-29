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Política Edil Gomez |

Partido Nacional

Edil Gómez pedirá licencia a la Junta Departamental hasta que la Comisión de Ética resuelva su situación

El edil Gómez aún no presentó formalmente el pedido de licencia, y la Comisión de Ética del Partido Nacional aún no tiene fecha prevista para ser convocada

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El edil Gómez pedirá licencia 

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El edil nacionalista por Montevideo, Gonzalo Gómez, pedirá licencia a la Junta Departamental hasta que la Comisión de Ética del Partido resuelva su situación. La Comisión de Ética del partido aún no tiene fecha prevista para ser convocada, eso se definirá el lunes 5 de octubre, cuando se reúna el Directorio del PN en su sesión ordinaria quincenal.

La decisión habría sido informada al presidente del Partido Nacional (PN), Alvaro Delgado, esta tarde, según informó El País. Caras y Caretas confirmó con fuentes del sector Por la Patria, liderado por Jorge Gandini, que el edil Gómez aún no presentó formalmente el pedido de licencia y que tiene previsto hacerlo cuando comparezca ante la Comisión de Ética del PN.

El alcance de la Operación Trazador y el nexo con el entorno de Gandini

La Operación Trazador, desplegada en septiembre de 2026 por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y la Prefectura Nacional Naval, permitió la incautación de 265 kilos de cocaína y pasta base —valuados en dos millones de dólares—, además de tres millones de pesos y 42.000 dólares en efectivo tras allanamientos en los barrios Brazo Oriental y Pérez Castellanos.

Entre las personas condenadas en la causa se encuentra Pablo Leiva, asesor del edil Gonzalo Gómez del Partido Nacional, quien recibió una pena de dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos y tráfico interno de municiones. La Fiscalía determinó que Leiva ingresaba dinero proveniente del narcotráfico al sistema formal operando en un local de Abitab ubicado en Pérez Castellanos, propiedad de la esposa de Jorge Gandini, Laura Scalabrino.

El caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, bajo la titularidad de Enrique Rodríguez, donde se indaga la eventual participación de casas de cambio y locales de cobranza en la estructura de blanqueo de capitales, al tiempo que Gandini se puso a disposición de la sede judicial tras desvincularse de las maniobras delictivas.

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