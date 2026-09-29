Brenta sobre alza de homicidios: "No hay zonas liberadas ni Estado fallido".

Según detalló Brenta, la explicación brindada por la cartera del Interior da cuenta de un descabezamiento de las organizaciones delictivas en el área metropolitana. "Esto también obedece a lo que el ministro explicó hoy, que en realidad han sido capturados los principales jefes de las bandas criminales que operan básicamente en Montevideo y su área metropolitana. Y esto evidentemente genera una suerte de conflictividad por la jefatura de esas bandas y a su vez un enfrentamiento entre las mismas por el territorio. Por lo cual ese crecimiento de los homicidios que tienen que ver con enfrentamientos entre las propias bandas criminales, eleva esta cifra en este último trimestre", argumentó.

Asimismo, el legislador remarcó el peso del combate al narcotráfico y el refuerzo del despliegue policial en la vía pública, que sumará más efectivos en el corto plazo. "Lo otro es el impacto que ha tenido la incautación de drogas y también lo que tiene que ver con el fortalecimiento de aspectos vinculados al patrullaje y demás, con la incorporación en marzo del año próximo de más 1.300 funcionarios policiales que en este momento están transitando su etapa de capacitación".

Y añadió: "Esto es parte del compromiso que el gobierno ha asumido y además tiene que ver con la última rendición de cuentas, donde se crearon 300 cargos más, por lo cual se va a cumplir ese compromiso que en su momento asumió el Presidente de la República, de 2000 Nuevos funcionarios policiales incorporados a los efectos de fortalecer el patrullaje en base a esa estrategia", señaló.

Consultado sobre cuándo podría observarse una inflexión en la curva de violencia, el senador descartó proyecciones apresuradas y subrayó la centralidad técnica de esta variable. "En eso no hay que especular, hay que ir viendo, sobre todo comparando periodos largos de tiempo para efectivamente comprobar ese impacto sobre los homicidio".

"La seguridad no puede ser botín electoral"

Brenta cuestionó el tono de la discusión política en torno al tema y respaldó la postura planteada por las autoridades de la cartera durante la sesión. "Es claro que hay una mirada totalmente diferente de la oposición. Me parece que en este sentido la seguridad no puede ser, como lo manifestó el ministro de Recomisión, un botín electoral, porque si bien es una preocupación fundamental de los uruguayos, debemos responder fuertemente a esto, porque en realidad la operación de bandas criminales es un elemento que trata de competir con lo que es la presencia del Estado", manifestó.

"El ministro fue claro en el sentido de que no hay zonas liberadas ni hay Estado fallido, como se ha argumentado por parte de algunos legisladores, sino que en realidad el Estado está presente en todos lados", señaló. Para Brenta, el problema es que "tenemos un fenómeno que es mundial y que aquí en Uruguay también se ha desarrollado", pero que "se está combatiendo con toda la fuerza del Estado".