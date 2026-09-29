Praxis en Colonia: ediles del FA piden reunirse con Orsi y reclaman conocer los alcances del proyecto

Los ediles solicitaron una reunión con el presidente para conocer “la propuesta concreta” que le haya sido transmitida y, posteriormente, evaluar eventuales acciones en conjunto con el gobierno nacional. “Solicitaremos una reunión con nuestro Presidente Yamandú Orsi para conocer la propuesta concreta que le haya sido trasmitida y poder acordar acciones conjuntas con el gobierno nacional de acuerdo a la posición que se defina”, señalaron.

¿Qué propone Praxis?

Praxis es una comunidad tecnológica vinculada al mundo de las startups, las criptomonedas y las nuevas tecnologías. Su propuesta se inscribe en la idea del denominado “Estado Red”, una concepción desarrollada en ámbitos tecnológicos de Silicon Valley que plantea la creación de comunidades digitales con valores compartidos que, al alcanzar una determinada escala, puedan desarrollar también espacios físicos.

El grupo anunció un acuerdo para instalar su primera sede física en +Colonia, un proyecto urbanístico que prevé inversiones de hasta 1.000 millones de dólares y que aspira a desarrollar un nuevo polo urbano a orillas del Río de la Plata.

Según la información difundida por Praxis, la comunidad cuenta con más de 150.000 integrantes a nivel global y alrededor de 2.500 personas habrían manifestado su intención de radicarse en el futuro desarrollo.

El plan contempla que, hacia el último trimestre de 2027, Praxis pueda adquirir terrenos dentro del máster plan de +Colonia para desarrollar un distrito corporativo, un colegio internacional, espacios de trabajo compartido, hoteles y viviendas.

El debate sobre una eventual “ciudad autónoma”

Uno de los aspectos que genera interrogantes es la propia concepción con la que Praxis presenta su proyecto. La organización ha utilizado conceptos vinculados a la creación de comunidades con sistemas propios de organización y gobernanza.

Sin embargo, la eventual instalación del grupo en Colonia no supone, en términos jurídicos, la creación de un territorio independiente. Uruguay no cuenta con un marco legal que habilite la extraterritorialidad ni la existencia de sistemas de justicia o gobernanza paralelos.

Cualquier emprendimiento que se instale en territorio uruguayo deberá ajustarse a la Constitución, las leyes nacionales y las normas departamentales correspondientes.

Desde +Colonia, uno de sus principales desarrolladores, Eduardo Bastitta, ha presentado la iniciativa como una oportunidad para atraer innovación, inversión y nuevos habitantes, y ha señalado que el proyecto no pretende obtener “prebendas impositivas” ni regímenes de excepción.

La propuesta, según esa visión, apunta a competir mediante estabilidad institucional, infraestructura y calidad de vida para atraer capital y talento internacional.

Los ediles quieren conocer la propuesta antes de fijar posición

Para la bancada del Frente Amplio de Colonia, el anuncio requiere un análisis que vaya más allá de las posibilidades de inversión. Los ediles plantean estudiar sus posibles efectos sobre el territorio, la economía departamental, la sociedad y las decisiones políticas que eventualmente puedan involucrar al gobierno nacional y a las autoridades locales.

“Como ante cada decisión política, nos encontramos haciendo un estudio, análisis y seguimiento del tema de forma responsable, siempre colocando por delante el bienestar de la población coloniense, y el interés general”, concluyó el comunicado.