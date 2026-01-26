Hacete socio para acceder a este contenido

Política BCU | mercado | Tolosa

Sin poner en riesgo metas de inflación

El BCU "estará pronto para hacer intervenciones en el mercado cambiario", dijo su presidente

"Serán intervenciones que garanticen una mayor normalización de la operativa y eviten saltos abruptos", explicó el titular del BCU, Guillermo Tolosa.

El BCU evalúa intervenir el marcado de cambio.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, manifestó este lunes que están prontos para realizar "intervenciones" en el mercado cambiario sin que eso ponga en riesgo las metas de inflación. Lo dijo luego de reclamos exportadores porque la semana pasada el tipo de cambio había caído al valor más bajo en seis años.

Vemos riesgos que por primera vez la inflación pueda descender debajo del piso del rango de tolerancia que es 3%, un rango en el cual la inflación se ha mantenido durante los últimos 31 meses”, señaló el jerarca.

La coyuntura internacional y el dólar

El titular del BCU vinculó este escenario a la coyuntura internacional y a la debilidad del dólar estadounidense.

El foco de la presión a la baja de la inflación han sido los bienes comercializables internacionalmente, que son aquellos que son principalmente afectados por la evolución del tipo de cambio”, indicó Tolosa.

“Desde diciembre y en un contexto de profundización de la incertidumbre de políticas a nivel internacional, estamos viendo una nueva ola de debilidad del dólar estadounidense a nivel global que ha afectado básicamente a casi todas las monedas de América Latina”, afirmó.

"El BCU estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios"

En ese marco, el jerarca sostuvo que el BCU no descarta ninguna herramienta para actuar: “No nos vamos a amputar ninguna de las herramientas con las que cuenta el Banco Central, en línea con lo que han venido haciendo también algunos bancos centrales de la región ante esta tendencia internacional del dólar”, subrayó.

"Ante esta tendencia internacional del dólar, el Banco Central del Uruguay estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios. Serán intervenciones que garantizan una mayor normalización de la operativa y evitar saltos abruptos", aseguró Tolosa.

"Uruguay no es una isla. Está conectado fuertemente a la economía internacional y no logrará revertir tendencias que son de corte global. Eso sí, el Banco Central tiene el compromiso y debe extremar esfuerzos para que la manifestación local de esas tendencias no pongan en riesgo la consecución de sus metas inflacionarias", recordó.

