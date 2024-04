En ese sentido, la economista dijo que SUMAR está del lado de los trabajadores defendiendo la Reforma de la Seguridad Social para cuidar los ahorros que durante años los uruguayos trabajaron para generarlos.

El Frente Amplio entero pone en duda los ahorros de los trabajadores, dijo Raffo. “Carolina Cosse firmó para derogar la reforma de la Seguridad Social. Orsi dijo que comparte estar en contra de la Reforma. No comparte la manera en que se planteó, pero está en contra de la Reforma. Y las bases programáticas del Frente Amplio dicen que no hay que generar ahorros lucrativos. O sea que los uruguayos van a ahorrar toda su vida con su trabajo, ¿pero no pueden generar intereses?, ¿no puede volver al bolsillo de los uruguayos con creces? ¿De qué lado está el Frente Amplio?”, se preguntó Raffo.

“Nosotros nos paramos en la vereda de enfrente” dijo la precandidata.

“Y por eso queremos ganar la Presidencia de la República, para representar a los trabajadores, para representar al futuro del país, para representar las oportunidades, para representarlos a todos ustedes”, exclamó.

Asimismo, Laura Raffo hizo hincapié en la importancia de las elecciones internas del próximo 30 de junio. “No es una fecha cualquiera de este año. Es una fecha en la que los uruguayos tienen el poder, el poder del voto, el poder de empezar a decidir.

El próximo 30 de junio los uruguayos decidirán qué tipo de persona ocupará la Presidencia de la República. Y los blancos elegimos quién va a competir contra el Frente Amplio en octubre y en noviembre para ganar la elección”, indicó.