El modelo Bukele es "imposible" e "inaceptable" en Uruguay, dijo Orsi

Impensable una política como la de El Salvador

Orsi recordó que en El Salvador "no se podía andar, entonces te llegan las noticias de que allá ahora la gente sale a la calle y el nivel de adhesión que tiene Bukele cuando se presenta. Entonces, decís: 'algo acá pasó'. Repito, es impensable una política de ese tipo trasladarla a Uruguay". "Entonces, vos decís: '¿cuánto está dispuesta la gente a ceder de su libertad en aras de mejorar una situación de seguridad que se vuelve imperiosa", indicó.

"Es un ejemplo a analizar, no a seguir", remarcó. Orsi planteó sus dudas sobre el éxito de las políticas de seguridad en El Salvador, "ahí sabemos que hay gente inocente que de repente la está pagando".