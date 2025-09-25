Hacete socio para acceder a este contenido

Política Mujica | evento |

Patrimonio

El MPP abrirá sus puertas en el Día del Patrimonio con una muestra inédita sobre Pepe Mujica

La exposición que realizará el MPP en el Día del Patrimonio llevará el nombre de " Pepe Mujica: una vida en movimiento".

El MPP inaugura muestra en el Día del Patrimonio
Por Redacción Caras y Caretas

El Movimiento de Participación Popular (MPP) se suma a la 31ª edición del Día del Patrimonio con una propuesta enmarcada en la consigna "1825-1830 Bicentenario en todos los pagos".

Se trata de la exposición “Pepe Mujica: una vida en movimiento”, un recorrido único que invita al público a adentrarse en la trayectoria del expresidente y símbolo global. A través de sonidos e imágenes, la muestra traza la historia de un hombre que, desde la sencillez, alcanzó la máxima magistratura y se convirtió en una figura de referencia mundial.

La exposición es una ventana a lo íntimo: reúne fotografías inéditas y objetos personales que nunca antes habían sido expuestos al público. Los visitantes podrán descubrir escenas clave de la vida de Mujica, desde su niñez hasta sus días recientes.

Información del evento

Fechas: Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Horario: 8:00 a 20:00 horas

Lugar: Sede del Movimiento de Participación Popular (MPP)

Dirección: Mercedes 1368 esq. Ejido – Montevideo

Acceso: Entrada libre y gratuita

