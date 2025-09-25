El MPP abrirá sus puertas en el Día del Patrimonio con una muestra inédita sobre Pepe Mujica

Se trata de la exposición “Pepe Mujica: una vida en movimiento”, un recorrido único que invita al público a adentrarse en la trayectoria del expresidente y símbolo global. A través de sonidos e imágenes, la muestra traza la historia de un hombre que, desde la sencillez, alcanzó la máxima magistratura y se convirtió en una figura de referencia mundial.