El MPP abrirá sus puertas en el Día del Patrimonio con una muestra inédita sobre Pepe Mujica

El Movimiento de Participación Popular (MPP) se suma a la 31ª edición del Día del Patrimonio con una propuesta enmarcada en la consigna "1825-1830 Bicentenario en todos los pagos".
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Se trata de la exposición “Pepe Mujica: una vida en movimiento”, un recorrido único que invita al público a adentrarse en la trayectoria del expresidente y símbolo global. A través de sonidos e imágenes, la muestra traza la historia de un hombre que, desde la sencillez, alcanzó la máxima magistratura y se convirtió en una figura de referencia mundial.
La exposición es una ventana a lo íntimo: reúne fotografías inéditas y objetos personales que nunca antes habían sido expuestos al público. Los visitantes podrán descubrir escenas clave de la vida de Mujica, desde su niñez hasta sus días recientes.
Información del evento
Fechas: Sábado 4 y domingo 5 de octubre
Horario: 8:00 a 20:00 horas
Lugar: Sede del Movimiento de Participación Popular (MPP)
Dirección: Mercedes 1368 esq. Ejido – Montevideo
Acceso: Entrada libre y gratuita