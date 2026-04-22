Paysandú: edil del FA denunció ante la Jutep viaje de Olivera a Italia

Éticamente... Por lo menos dudoso

El punto central del cuestionamiento radica en que, tras ese viaje, la misma firma habría sido beneficiada con la adjudicación sin licitación previa de la gestión del vertedero municipal y servicios vinculados a los residuos domiciliarios. “Al menos éticamente no nos parece que eso esté bien”, afirmó Imperial, quien subrayó que la preocupación también fue planteada por vecinos del departamento.

La presentación ante la Jutep incluyó un expediente de más de 100 páginas con documentación oficial. Ahora, el organismo deberá analizar el caso y determinar si existieron irregularidades o vulneraciones a las normas de conducta pública. “Seguramente tenga sus tiempos en la investigación”, señaló el edil.

Imperial no descartó que el tema pueda escalar al ámbito judicial, en función de lo que surja del análisis del organismo. Mientras tanto, el caso suma un nuevo foco de atención sobre los mecanismos de contratación y los posibles conflictos de interés en la gestión departamental.