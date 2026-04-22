Crisis sanitaria en Peñarol: se confirmó un nuevo desgarro y evalúan a otros futbolistas

Peñarol atraviesa un momento crítico en cuanto a las lesiones musculares, confirmándose un nuevo desgarro. Durante el choque ante Juventud de Las Piedras que terminó igualado, Maximiliano Olivera y Luis Miguel Angulo se retiraron sentidos y fueron sometidos a estudios.
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Se confirmó que Maximiliano Olivera, lateral izquierdo y capitán, sufrió un desgarro y estará varias semanas ausente. Además se esperan conocer detalles de la lesión del futbolista colombiano.
A su vez, Eduardo Darias y Lucas Ferreyra fueron sometidos a estudios por dolencias musculares. Esto se suma a Matías Arezo, quien tampoco jugará ante Wanderers y aguardan que pueda llegar al partido ante Corinthinas por la Libertadores.
La buena noticia en Peñarol es que Javier Cabrera volvió a entrenar a la par de sus compañeros tras una larga lesión que lo dejó fuera de las canchas.