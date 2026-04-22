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Deportes Peñarol | Olivera |

lesiones y más lesiones

Crisis sanitaria en Peñarol: se confirmó un nuevo desgarro y evalúan a otros futbolistas

Maximiliano Olivera sufrió un desgarro. Además, se esperan los resultados de los estudios sobre Luis Angulo y Matías Arezo.

Maxi Olivera, un nuevo desgarro en Peñarol.

Maxi Olivera, un nuevo desgarro en Peñarol.

 Enzo Santos / FocoUy
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Se confirmó que Maximiliano Olivera, lateral izquierdo y capitán, sufrió un desgarro y estará varias semanas ausente. Además se esperan conocer detalles de la lesión del futbolista colombiano.

A su vez, Eduardo Darias y Lucas Ferreyra fueron sometidos a estudios por dolencias musculares. Esto se suma a Matías Arezo, quien tampoco jugará ante Wanderers y aguardan que pueda llegar al partido ante Corinthinas por la Libertadores.

La buena noticia en Peñarol es que Javier Cabrera volvió a entrenar a la par de sus compañeros tras una larga lesión que lo dejó fuera de las canchas.

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