¿Regulación o patente?: Bergara explicó qué va a pasar con los monopatines eléctricos

Bergara señaló que el debate sobre una eventual patente surgió como una posibilidad dentro de ese análisis, pero aclaró que no es el eje de la discusión. “El tema de la seguridad no se resuelve con cobro”, sostuvo, y agregó que, en todo caso, podría evaluarse un sistema de registro más que una patente con fines recaudatorios.

En esa línea, remarcó que los monopatines ocupan un lugar intermedio entre la bicicleta y la moto, mientras las motos tributan patente, las bicicletas no. “No veo la necesidad de ir a un cobro de patente”, indicó, descartando además que exista una lógica recaudatoria detrás de la medida. “La magnitud del tema es ínfima, no mueve la aguja”, añadió.

Monopatines en el tránsito urbano

El intendente también hizo referencia a la percepción de fragilidad en el uso de monopatines en el tránsito urbano. “Tienen esa cosa un poco endeble y de falta de seguridad”, comentó, lo que refuerza la necesidad de establecer reglas claras, como posibles exigencias de casco u otras condiciones.

Finalmente, Bergara insistió en que no hay definiciones cerradas y que el proceso está en una etapa inicial. Lo que sí está confirmado, reiteró, es la intención de avanzar en una regulación que priorice la seguridad por encima de cualquier otro aspecto.