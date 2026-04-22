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Política

Esto recién comienza

¿Regulación o patente?: Bergara explicó qué va a pasar con los monopatines eléctricos

Entrevistado en Legítima Mañana, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, aclaró sus declaraciones sobre qué va a pasar con los monopatines en Montevideo.

Mario Bergara se refirió en Legítima Mañana a la regulación de los monopatines eléctricos.

Mario Bergara se refirió en Legítima Mañana a la regulación de los monopatines eléctricos.

 Foto.Gaston Britos / FocoUy
Mario Bergara, intendente de Montevideo en Legítima Mañana.

Mario Bergara, intendente de Montevideo en Legítima Mañana.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

En medio de versiones que circularon en las últimas horas sobre una posible patente para los monopatines eléctricos en Montevideo, el intendente Mario Bergara aclaró el rumbo que analiza la Intendencia y puso el foco en el aspecto central que es la seguridad.

Entrevistado en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, Bergara descartó que exista una decisión tomada para cobrar patente a estos vehículos, aunque confirmó que la regulación está en estudio. “No”, respondió de forma enfática al ser consultado sobre la eventual patente, y explicó que el proceso recién comienza.

"Vamos camino a una regulación"

Según detalló, el gobierno departamental ya inició un análisis junto con el área de Movilidad para establecer un marco normativo que contemple el crecimiento del uso de monopatines eléctricos en la ciudad. “La respuesta es sí, vamos camino a una regulación”, afirmó, subrayando que el objetivo principal es mejorar la seguridad tanto de quienes utilizan estos dispositivos como del resto de los actores del tránsito.

Bergara señaló que el debate sobre una eventual patente surgió como una posibilidad dentro de ese análisis, pero aclaró que no es el eje de la discusión. “El tema de la seguridad no se resuelve con cobro”, sostuvo, y agregó que, en todo caso, podría evaluarse un sistema de registro más que una patente con fines recaudatorios.

En esa línea, remarcó que los monopatines ocupan un lugar intermedio entre la bicicleta y la moto, mientras las motos tributan patente, las bicicletas no. “No veo la necesidad de ir a un cobro de patente”, indicó, descartando además que exista una lógica recaudatoria detrás de la medida. “La magnitud del tema es ínfima, no mueve la aguja”, añadió.

Monopatines en el tránsito urbano

El intendente también hizo referencia a la percepción de fragilidad en el uso de monopatines en el tránsito urbano. “Tienen esa cosa un poco endeble y de falta de seguridad”, comentó, lo que refuerza la necesidad de establecer reglas claras, como posibles exigencias de casco u otras condiciones.

Finalmente, Bergara insistió en que no hay definiciones cerradas y que el proceso está en una etapa inicial. Lo que sí está confirmado, reiteró, es la intención de avanzar en una regulación que priorice la seguridad por encima de cualquier otro aspecto.

Embed - #36 Legítima Mañana | Con Leandro Grille, Agustina Alejandro y Natalia Carrau

FUENTE: Legítima Mañana

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