Arim aclaró que propuesta de ahorro individual tienen que ver con "mejorar la eficacia"

"Las propuestas que están sobre la mesa van a tener mucho más que ver con mejorar la eficacia y eficiencia de ese pilar de ahorro individual que con lo que ha trascendido en las últimas horas que no tiene sostén”, aseguró.

AFAP en contra

Este miércoles se conocieron cuestionamientos de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), la que acusa al Gobierno de pretender estatizar el ahorro individual de concretarse la recomendación de que las cuentas individuales pasen a ser administradas por una agencia pública.

Los acuerdos del Diálogo Social se darán a conocer el próximo martes 28 de abril en una conferencia en la que estarán presentes los referentes de esa instancia.

Por su parte, el Pit-Cnt aprobó las recomendaciones del Diálogo Social, entre las que se cuentan habilitar las jubilaciones a los 60 años y el pasaje de la administración de las cuentas individuales de las AFAP a un organismo independiente de carácter público.