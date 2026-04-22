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Política Diálogo Social |

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Arim aclaró que propuesta de ahorro individual tienen que ver con "mejorar la eficacia"

Rodrigo Arim explicó que las recomendaciones del Diálogo Social mantienen el sistema de ahorro individual pasando su administración a un nuevo organismo.

Arim explicó alcance de recomendaciones sobre ahorro individual.

Arim explicó alcance de recomendaciones sobre ahorro individual.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, respondió a las críticas que a

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, respondió a las críticas de la oposición que acusan al Gobierno de pretender eliminar las AFAP. Los partidos de la denominada Coalición Republicana se marginaron del Diálogo Social, recientemente terminado y cuestionaron sus recomendaciones.

Ante las críticas, Arim fue claro: “Va a haber un sistema como el que tenemos hoy, con tres pilares. Un pilar solidario, uno que tiene que ver con contribuciones intergeneracionales y uno de cuentas individuales que están protegidas para la persona, con administración profesional donde también van a haber actores privados”.

"Las propuestas que están sobre la mesa van a tener mucho más que ver con mejorar la eficacia y eficiencia de ese pilar de ahorro individual que con lo que ha trascendido en las últimas horas que no tiene sostén”, aseguró.

AFAP en contra

Este miércoles se conocieron cuestionamientos de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), la que acusa al Gobierno de pretender estatizar el ahorro individual de concretarse la recomendación de que las cuentas individuales pasen a ser administradas por una agencia pública.

Los acuerdos del Diálogo Social se darán a conocer el próximo martes 28 de abril en una conferencia en la que estarán presentes los referentes de esa instancia.

Por su parte, el Pit-Cnt aprobó las recomendaciones del Diálogo Social, entre las que se cuentan habilitar las jubilaciones a los 60 años y el pasaje de la administración de las cuentas individuales de las AFAP a un organismo independiente de carácter público.

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