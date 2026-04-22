Presentaron las bases para la Estrategia Nacional de Desarrollo

Por eso, consideró: “Debemos hacer navegar al país por aguas lo más calmas posibles”. Ante un mundo que cambia en forma vertiginosa, esta convocatoria servirá “para prepararnos y elaborar herramientas para lo que se nos va a venir arriba y desde países muy diversos”.

Y añadió: “Acá hay que crecer y, a su vez, generar mecanismos de cohesión y convivencia social, que es lo que los uruguayos siempre entendimos”.

Diversidad del Uruguay

El presidente valoró la diversidad de Uruguay y señaló que se llegó a ella tras generaciones que sembraron bases sólidas de relacionamiento que se deben mantener. “Mi compromiso es y seguirá siendo el diálogo, y después más diálogo (…) que, además, contemple todas las verdades no solo las mías”, dijo.

Orsi sostuvo que respetar la palabra y los acuerdos es otro de los compromisos a los que se adhiere como jefe de Estado, al igual que a continuar con la tradición de Uruguay para encontrar mecanismos que posibiliten una sociedad cohesionada.

En el evento también estuvo presente Enrique Iglesias, expresidente del BID y exsecretario de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), organismo que en la década de 1960, en Uruguay, lideró la elaboración del primer Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Satisfechos con las bases

Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó que se pretende desarrollar un proceso que culmine en orientaciones y propuestas concretas. “Tenemos un sistema estadístico y un Banco Central confiable, leyes robustas y una OPP que elabora insumos para dar inicio seguro a este proceso”, indicó.

Los representantes del Pit-Cnt, de las cámaras empresariales y la academia coincidieron en resaltar la importancia de participar de la elaboración de esta herramienta y agradecieron al Gobierno por la convocatoria.

Finalizado el primer panel, el coordinador del área de Planeamiento de la OPP, Daniel Greif y el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego, presentaron el documento base de la estrategia.

Objetivo trazado

El objetivo es lograr una mejora sostenida del bienestar de la población a través del fortalecimiento de las capacidades productivas, tecnológicas y humanas del país. Todo ello, mediante un desarrollo orientado hacia la productividad, competitividad dinámica y sostenibilidad ambiental y social.

Durante la tercera semana de junio de este año se realizarán los encuentros para la elaboración de un documento sobre competitividad, mientras que para la tercera semana de julio están previstas instancias similares para el eje productividad. En agosto, también en la tercera semana, será el turno del tema sostenibilidad, con presentación del documento, seminario, discusión y propuestas, al igual que las dos instancias anteriores.

Para el período setiembre-diciembre de 2026, está prevista la implementación de propuestas acordadas y a partir de 2027, su seguimiento, evaluación, prospectiva y revisión.