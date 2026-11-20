"Hoy, estamos pagando las consecuencias en la medida en que si hay un déficit en el país es que no hay ni formalizaciones ni condenas por lavado o hay muy pocas", advirtió Díaz.

Durante su participación en el evento, el prosecretario reivindicó la persecución de la ruta del dinero como una política represiva correcta, "porque esta es una actividad que se realiza por plata, la única finalidad de los narcotraficantes o de aquellos que realizan actividades del crimen organizado es el dinero, no es que alguien lo haga por vocación", afirmó.