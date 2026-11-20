Se trata de una amenaza “que no reconoce fronteras”, y que “ningún país puede enfrentar por sí solo”, complementó Castro.

Por lo tanto solicitaron “constituir el Órgano de Consulta” del TIAR “y abrir una instancia de diálogo entre cancilleres que permita examinar respuestas coordinadas a esta amenaza”.

“El proyecto excluye expresamente el uso de la fuerza armada, posibles acciones diplomáticas, jurídicas o de otro carácter no militar” subrayó el embajador chileno. La decisión “no está dirigida contra un Estado alguno, sino que contra las organizaciones criminales transnacionales”, argumentó.

También “reafirma el pleno respeto a la Carta de la OEA, la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional” incluyendo los principios de soberanía, integridad territorial, no intervención y solución pacífica de las controversias “y no prejuzga las medidas que eventualmente se adopten”, sostuvo. “Se evaluarán caso a caso”, complementó.

La posición uruguaya

El embajador uruguayo, Edinson Lanza, aseguró que “a la OEA no le faltan marcos ni herramientas jurídicas, políticas o técnicas para enfrentar el crimen organizado transnacional de manera efectiva”. Respetando al “derecho internacional y las legislaciones de cada Estado miembro”, complementó.

“No entendemos necesario desde Uruguay, ni entendemos que corresponda abordar el fenómeno de delincuencia organizada transnacional a través de un mecanismo como el TIAR, que fue creado para enfrentar otro tipo de amenazas”, resaltó.

“El TIAR tiene que ver, por sobre todas las cosas, con la defensa colectiva ante la amenaza o el uso de la fuerza armada extra regional contra un Estado de la región”, analizó. “Se trata de una excepción a la prohibición del uso de la fuerza en el sistema interamericano y por lo tanto, las interpretaciones sobre su aplicación deben ser sumamente estrictas y para nada ambiguas o vagas”, advirtió.

“En lo sustantivo, Uruguay entiende y no minimiza los impactos y afectaciones que el crimen organizado genera en las comunidades y territorios de las Américas, así como su impacto negativo en el desarrollo económico”, matizó. “Pero ello no permite asimilar delincuencia con terrorismo, ni activar mecanismos colectivos para intervenir en asuntos internos de uno u otro país”, cuestionó.

“La delincuencia organizada y los fenómenos vinculados al terrorismo que amenazan la paz tienen regímenes jurídicos diferentes que nuestras democracias deben respetar, dado que implican garantías derivadas de los derechos humanos y la vigencia plena del Estado de Derecho”, prosiguió.

“El TIAR no fue diseñado para abordar conjuntamente problemas de seguridad interna ni amenazas a la seguridad de carácter primordialmente policial, que deben contar con el concurso de la investigación criminal y el respectivo control jurisdiccional”, manifestó. Además “la eventual aplicación del TIAR excluye a buena parte de los países que integran la OEA de este abordaje”, señaló.

Uruguay “no puede acompañar la presente resolución”, pero se mantiene “abierto a seguir buscando otros caminos viables para avanzar en el combate a este flagelo”, concluyó.