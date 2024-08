El MPP le dio la bienvenida a Blanca Rodríguez en la Huella de Seregni

Dijo que en el país “estamos un poco cansados de la crispación, del enojo, de que el debate político sea una especie de circo y que los problemas, sueños y anhelos de la gente parecería que no entran en esos debates”. Por eso dijo que es “una alegría enorme que se sume Blanca, en su carácter de independiente”.

“Cada día más se van sumando orientales de todo pelo que vienen a construir a esa victoria popular que necesitamos”, concluyó.

Seguidamente Lucía Topolanski destacó que “la puerta del Frente nunca tuvo cerrojos, eso fue su adn desde que se fundó. La palabra amplio quiere decir muchas cosas y hay que cumplirla a cabalidad”.

Para el triunfo del Frente Amplio

A su tiempo Blanca Rodríguez hizo alusión a su concepción de la política y su incorporación a las filas del Frente Amplio. “Estoy muy feliz en este momento que se da mi ingreso formal al Frente Amplio y que eso ocurra en esta casa que nos dice tanto, por la Huella de Seregni, y por la invitación paciente, persistente del expresidente Mujica y de Lucía Topolanski, y a ambos, a ellos se los debe responsabilizar porque yo este aquí”.

Destacó la necesidad de hacer las cosas juntos y recuperar los valores que nos han distinguido como sociedad. “Estos convencida que fundados en esos valores vamos a poder recuperar eso que tiene que ver con la esperanza”.

Sostuvo estar convencida que la política “es la mejor herramienta para cambiar la realidad. Una política de altura en el diálogo, en el discurso, en las instituciones, en la ciudadanía, esa es en la única (política) que creo”.

“Llego hasta aquí como feminista”, afirmó más adelante. “Con la convicción de que el Estado uruguayo nos tiene que garantizar a todos y a todas, la igualdad de oportunidades”.

“Llego hasta aquí para sostener y defender la lucha por verdad y justicia”, afirmó seguidamente en medio de una ovación del público presente.

Finalmente indicó: “Llego hasta aquí como una uruguaya que trabajó durante décadas de medios de comunicación. Toda esa experiencia acumulada la quiero poner al servicio de mi país. Hasta hoy me dedique a hacer las preguntas, a partir de ahora me voy a dedicar a encontrar las respuestas”.

El expresidente

Por su parte Pepe Mujica, quién este martes debió pasar algunas horas internado, comenzó su mensaje con un “agradecimiento a los trabajadores de la prensa”, presentes en el lugar.

Indicó, fiel a sus convicciones, que “la política no es un negocio; la política es una pasión que se tiene o no se tiene, y lo que tenemos que tener claro es que acá no venimos los que vamos a ganar o a buscar un puesto, acá venimos porque estamos convencidos del punto de vista social”.

Dijo ser consciente de formar parte de una generación que se está despidiendo. “Pertenezco al adiós y el adiós es por los que vienen porque la lucha continúa”, concluyó.